Phil Collins cumple 75 años: cómo es el duro presente que atraviesa la leyenda de la música

Phil Collins está cumpliendo 75 años alejado de los escenarios por su estado delicado de salud. Si bien está sobrio desde hace años, tiene problemas renales y sus rodillas le impiden caminar . Por todo esto necesita de cuidados profesionales las 24 horas, según admitió recientemente. Su última presentación fue en 2022 y, a pesar de su condición, sigue trabajando en nuevas producciones.

Collins vive hoy un retiro forzado por una salud que ha sido implacable. Recientemente, en una charla íntima y reveladora en un podcast de la BBC con Zoe Ball dedicado a su carrera, el músico dejó de lado el misticismo de la estrella de rock para hablar, con una crudeza que estremece, sobre su realidad actual.

"He tenido problemas con la rodilla, tuve todo lo que podía salir mal conmigo, y me salió mal" , es una de las frases lapidarias dichas por Collins en el podcast.

Agregó: "Me contagié de Covid en el hospital, mis riñones empezaron a atascarse ", y reconoció que probablemente había bebido tanto que sus riñones dejaron de funcionar. "No era de esos que se quedaban despiertos toda la noche bebiendo. Bebía durante el día, pero supongo que tomaba demasiado", explicó.

La imagen de Phil Collins sentado en una silla durante la gira de despedida de Genesis , The Last Domino? , ya nos había preparado para lo inevitable. Pero escucharlo en primera persona, con esa voz que conserva su calidez pero que ahora carga con el peso del cansancio, es otra historia.

En su conversación con Zoe Ball, Collins fue tajante al describir su situación física, derivada de una serie de cirugías en la columna, lesiones nerviosas y un persistente problema en el pie (conocido como "drop foot") que ha limitado su movilidad al extremo.

Phil Collins y una carrera sin precedentes

Para entender por qué el deterioro físico de Collins nos duele tanto a todos, es necesario recordar la magnitud de su obra. Phil no solo fue un músico exitoso; fue una fuerza de la naturaleza que dominó la industria musical como pocos lo han hecho.

Sus inicios en Genesis como baterista bajo la sombra de Peter Gabriel mostraron a un técnico impecable, un músico de músicos. Pero fue en 1975, tras la salida de Gabriel, cuando Phil dio un paso al frente. Lo que comenzó como una necesidad funcional terminó transformando a Genesis en una de las bandas más grandes del planeta, fusionando el virtuosismo técnico con una sensibilidad pop imbatible.

En los años 80, Collins se convirtió en un ubicuo titán. Su debut solista, "Face Value" (1981), nacido del dolor de su primer divorcio, nos regaló "In the Air Tonight". Esa batería, cargada de gated reverb, cambió la producción musical para siempre. Durante esa década, parecía imposible encender la radio y no escuchar su voz.

Si hay un hito que define su ética de trabajo y su estatus de superestrella, fue su participación en el Live Aid de 1985. Collins fue el único artista capaz de actuar en el estadio de Wembley (Londres) y, tras cruzar el Atlántico en un Concorde, presentarse horas después en el JFK Stadium (Filadelfia). Fue el epicentro de la música global, tocando con Eric Clapton, Led Zeppelin y defendiendo sus propios éxitos.

Como productor, trabajó con figuras de la talla de Anni-Frid Lyngstad (ABBA) y Clapton. Y cuando parecía que ya lo había logrado todo, conquistó Hollywood. Su trabajo para la película Tarzán de Disney no solo le valió un Oscar, sino que lo consolidó como un compositor capaz de trascender géneros y edades.