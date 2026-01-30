Premios Grammy 2026: cómo y dónde ver la ceremonia dedicada a los mejor de la música

La 68° entrega anual de los Grammys contará con la conducción de Trevor Noah, comediante ganador del Emmy, nominado al Golden Globe y al Grammy.

Este domingo sigue la temporada de premios con la noche más grande de la música: los premios Grammy .

La 68° entrega anual de los Grammys contará con la conducción de Trevor Noah, comediante ganador del Emmy, nominado al Golden Globe y al Grammy. Esta será su sexta ocasión como anfitrión, además de desempeñarse como productor ejecutivo del evento.

Este domingo 1 de febrero la audiencia Latinoamericana podrá disfrutar de la 68° entrega anual de los Grammys en vivo desde TNT y HBO Max .

La cobertura de la gala comienza a las 21h con un pre-show especial de una hora conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora, en vivo desde Los Ángeles. La audiencia tendrá un punto de vista exclusivo de la celebración, entrevistas únicas con los artistas y todos los detalles de la alfombra roja.

Luego , a las 22h, se iniciará la transmisión en vivo de la ceremonia desde el Crypto.com Arena. Además, una vez finalizada la gala, el evento estará disponible en HBO Max por dos semanas para que la audiencia pueda revivir los momentos y las performances más memorables de la noche.

Quiénes actuaran en los Grammys 2026

Además, entre los momentos más esperados y emocionantes de la noche estarán las presentaciones musicales. Este año los Grammys prometen deslumbrar con la participación de grandes artistas.

Entre ellos, la dos veces ganadora del Grammy, Sabrina Carpenter, quien cuenta con 6 nominaciones este año. Además, habrá un segmento especial donde se presentarán los ocho nominados a Mejor Artista Nuevo: Addison Rae, Alex Warren, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR. A estos se suman bandas que resonaron en todos lados en 2025: KATSEYE y The Marias y también estarán en el escenario Pharrell Williams y el dúo musical Clipse.

También contarán con el dos veces ganador del Grammy, Justin Bieber, quien este año está nominado a cuatro GRAMMYS®: Álbum del Año, Mejor Interpretación Solista – Pop, Mejor Álbum Vocal – Pop y Mejor Interpretación - R&B.

Además, se hará un In Memoriam en honor a D'Angelo, Ozzy Osbourne, Roberta Flack y otros artistas que han fallecido recientemente. Los artistas que serán parte del homenaje son Reba McEntire, Brandy Clark, Lukas Nelson, Ms. Lauryn Hill, Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash will.

Entre los presentadores confirmados hasta el momento, se encuentran Doechii y Harry Styles.

Nominados a los Grammys

El 1 de febrero podremos ver a todos los artistas nominados en una gran variedad de categorías, géneros y proyectos de pop, country, rap, R&B, Latinos, Global, Jazz y más, un reflejo de la creatividad en los lanzamientos musicales de este año. Además de las categorías clásicas, en la entrega 68° de los Grammy se suman 2 nuevas categorías: Mejor Álbum - Country Tradicional y Mejor Arte de Tapa.

Entre los nominados de este año, Kendrick Lamar se posiciona como el artista con más nominaciones, tras obtener nueve candidaturas, luego de haber sido el máximo ganador de los Grammy 2025. Con ello, Lamar alcanza un total de 66 nominaciones y 22 premios Grammy a lo largo de su carrera. En esta edición, compite en tres de las categorías principales: Grabación del Año y Canción del Año por “luther”, su dueto con SZA, y Álbum del Año por GNX, marcando su quinta nominación en esta categoría.

Le siguen Lady Gaga, así como los productores Jack Antonoff y Cirkut, con siete nominaciones cada uno. Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas y el ingeniero de mezclas Serban Ghenea obtuvieron seis nominaciones cada uno. Lady Gaga suma ahora 45 nominaciones y 14 premios Grammy en su carrera, y este año regresa a las tres categorías principales con “Abracadabra” (Grabación y Canción del Año) y MAYHEM (Álbum del Año), siendo la primera vez que logra esta hazaña desde los Grammy de 2010.