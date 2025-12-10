Tras un operativo secreto, María Corina Machado arribó a Oslo y salió de la clandestinidad después de más de un año

La ganadora del Premio Nobel de la Paz llegó a la capital de Noruega después de sortear múltiples obstáculos para salir de Venezuela y se reencontró con su familia tras casi un año y medio. Hablará este jueves por la mañana.

La líder opositora venezolana María Corina Machado , ganadora del Premio Nobel de la Paz , l legó a Oslo este jueves con casi tres días de retraso , según confirmó el Comité del Nobel , tras más de un año en la clandestinidad y luego de atravesar complicaciones para salir de Venezuela , antes de reencontrarse con su familia a la que no veía desde hacía 16 meses .

El anuncio lo realizó pasada la medianoche el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes , ante periodistas y simpatizantes reunidos en el Grand Hotel , lugar tradicional de alojamiento de los galardonados. “Puedo confirmar que María Corina Machado llegó a Oslo y está en camino para venir aquí”, declaró el titular del comité. Minutos después, arribó la dirigente.

La líder opositora salió de Venezuela tras permanecer oculta desde agosto de 2024 y llegó a territorio europeo donde la esperaban familiares a los que no veía desde hacía más de un año. Después de las elecciones presidenciales, marcadas por acusaciones de fraude de opositores y de organismos internacionales, Machado se ocultó luego de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara su detención.

Frydnes aclaró que la dirigente se dirigiría directamente al reencuentro y que no habría actividad pública durante la jornada, agradeciendo además lo que definió como un “día maravilloso” , en el que entregó en manos de Ana Corina Sosa , hija de Machado, el Premio Nobel de la Paz .

Sin embargo, Machado ya se asomó por el balcón del Grand Hotel y saludó a la multitud que aguardaba por su llegada, la cual la recibió bajo los gritos de "Valiente" y "Libertad". Luego, entonó el himno de Venezuela con su militancia.

Embed #MUNDO| A esta hora la Nobel de Paz, María Corina Machado, hace presencia en Oslo (Noruega). Esta es la primera aparición pública de Machado en once meses, tras vivir en clandestinidad ante las amenazas del chavismo.



Machado logró salir de Venezuela en un barco que llegó a… pic.twitter.com/UgM5dbjHQP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 11, 2025

Minutos después, la dirigente salió de su hotel para saludar a la militancia. Luego, compartió las imágenes en su cuenta de X: "El abrazo que necesita toda Venezuela".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1998931579096424501?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1998931579096424501%7Ctwgr%5E129c75be7c0e7347dbc1a26101a2bd8ea0b28f29%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fmundo%2Fentrega-premio-nobel-paz-maria-corina-machado-vivo-ceremonia-evento-oslo-10-diciembre_0_hg7q9YYVRZ.html&partner=&hide_thread=false El abrazo que necesita toda Venezuela.

Gracias!! pic.twitter.com/ozQgFQzGjq — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025

Finalmente, y tras especulaciones, el autoridades noruegas confirmaron que Machado hablará en pública, por primera vez en más de un año, este jueves a las 9:15 horas, (5:15 en Argentina).

El presidente del comité anticipó que comunicará cuanto antes la agenda del viernes, que incluía una visita al Parlamento noruego y una reunión con el primer ministro Jonas Gahr Støre, con quien Machado debía haber dado la conferencia de prensa del martes, frustrada por su retraso.

La llegada de María Corina Machado a Noruega

La llegada de la líder opositora se produjo tras superar serias dificultades para salir de Venezuela, en un contexto de incertidumbre sobre su eventual regreso. En una llamada telefónica mantenida con Frydnes desde un lugar no revelado, lamentó no haber podido llegar a tiempo a la ceremonia, aunque aseguró que ya estaba “de camino” a Oslo.

“Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo”, expresó la dirigente antes de abordar un vuelo.

En la capital noruega también la esperan su hermana y su madre, Corina Parisca. Si se concreta su aparición ante seguidores y medios tras este extenso periplo, será su primera presentación pública desde enero de este año.

La opositora venezolana logró escapar de su país en una lancha con apoyo de funcionarios de Estados Unidos, en un operativo clandestino que le permitió salir rumbo a Curazao y luego viajar hacia Noruega, donde será recibida tras haber sido distinguida con el Premio Nobel de la Paz.