Electrodomésticos: una pyme familiar concretó su primera exportación de secarropas sustentables a Estados Unidos

La firma cordobesa Codini logró superar las exigentes barreras de ingreso al mercado estadounidense. Toda la fabricación se hace en la planta de San Francisco.

La historia de Codini es la de muchas pymes industriales argentinas que crecieron al calor del mercado interno, atravesaron crisis, reinventaron procesos y hoy buscan competir en escenarios globales cada vez más exigentes.

Sin embargo, el reciente hito que alcanzó la empresa cordobesa con casi ocho décadas de trayectoria marca un punto de inflexión particular: a fines de 2025 concretó su primera exportación de electrodomésticos a Estados Unidos , un mercado reconocido por sus altos estándares técnicos, regulatorios y logísticos.

El embarque inicial consistió en 740 secarropas centrífugos , fabricados íntegramente en su planta de San Francisco, Córdoba , entre los cuales se destacó el modelo BIO , desarrollado con plásticos 100% reciclados y criterios de economía circular.

Al frente de la empresa familiar se encuentra hoy Javier Codini , nieto del fundador, quien conduce una organización que combina legado, modernización tecnológica y una fuerte impronta en sustentabilidad.

Bajo su gestión, Codini no sólo fortaleció su presencia en el mercado local, sino que consolidó un esquema exportador regional que ahora da un salto cualitativo hacia uno de los destinos más competitivos del mundo.

Hasta este embarque, Codini exportaba de manera sostenida a países de la región como Paraguay, Bolivia y Brasil, donde comercializa principalmente secarropas centrífugos y lavarropas semiautomáticos.

En cada uno de esos mercados, la empresa debió adaptar sus productos a normativas específicas y a distintos perfiles de consumo, una experiencia que resultó clave para enfrentar el desafío estadounidense. Sin embargo, el desembarco en Estados Unidos implicó una complejidad muy superior, tanto en términos técnicos como logísticos.

9EC0E1F7-7DF0-43D4-AA86-981B2B9BCA27.jpeg Tarea en la planta de Codini, en San Francisco, Córdoba.

“La llegada a Estados Unidos representa un salto significativo en términos técnicos y logísticos, y al mismo tiempo una gran oportunidad para posicionar la manufactura argentina en un mercado altamente competitivo”, explicó Martín Gramaglia, Gerente de Compras y Comercio Exterior de Codini, al referirse al proceso que llevó a concretar esta primera exportación.

Según detalló, el desarrollo del mercado se realizó de manera directa por parte del equipo de la empresa, sin la participación de socios locales, lo que implicó asumir internamente todo el proceso de adecuación, certificación y diseño logístico.

El desafío de cumplir los estándares de calidad y seguridad

Uno de los principales desafíos fue la adaptación del producto a los estándares eléctricos y de seguridad de Estados Unidos. Para ello, Codini desarrolló un motor nacional de 110V, conforme a la normativa vigente en ese país, un trabajo que requirió ingeniería específica, validaciones técnicas y ensayos de seguridad.

A esto se sumó la necesidad de ofrecer una paleta de colores personalizada, alineada con las preferencias del mercado norteamericano, lo que implicó incorporar nuevos proveedores y realizar validaciones en plazos ajustados.

El aspecto logístico también ocupó un rol central en la estrategia. La empresa optimizó el embalaje y el diseño de la logística, contemplando especialmente las exigencias de la última milla vinculadas al comercio electrónico, un canal clave para la distribución de electrodomésticos en Estados Unidos.

Además, se llevó adelante un rediseño de la ingeniería de carga, con mejoras en el stuffing de los contenedores y una reducción de costos logísticos, un factor determinante para lograr competitividad en un mercado de márgenes ajustados.

Dentro del embarque inicial, el modelo que despertó mayor interés fue el BIO Secarropas, un producto que sintetiza la visión de Codini respecto del futuro de la industria.

Fabricado a partir de plástico 100% reciclado, el BIO Secarropas forma parte de una línea que busca integrar la sustentabilidad en todas las etapas del ciclo productivo.

Para su desarrollo, la empresa aprovechó más de 30 toneladas de plástico reciclado, que permitieron producir una tanda única de cerca de 10.000 unidades, sin necesidad de invertir en nueva infraestructura industrial.

Impulso a la economía circular

Este producto fue lanzado a mediados del año pasado. “Este producto surge en un momento clave para nuestra empresa. Con el BIO Secarropas damos un paso concreto hacia la utilización responsable de materiales, aprovechando procesos existentes y sumando una etapa de recuperación que optimiza el ciclo de vida del producto”, señaló entonces Javier Codini a Ámbito, al presentar esta innovación.

“Esto es parte de tratar de reconvertir una ineficiencia que teníamos dentro de la empresa con nuestra inyección de plástico, que hizo que se juntaran muchos residuos. Teníamos 30 toneladas de plástico acumulado en un galpón. Entonces dijimos ¿qué hacemos con todo esto? ¿Lo vendemos o lo tratamos de incluir dentro de la política de responsabilidad social, mediante la integración de todo este material reciclado dentro de un producto?”, relató.

El proceso no estuvo exento de desafíos. Según detalló Codini, fue necesario contactar a distintos proveedores para evaluar alternativas hasta llegar a la posibilidad de desarrollar un producto totalmente reciclado que, al mismo tiempo, contara con el aval de seguridad correspondiente.

“Surgió la idea de hacer un producto totalmente reciclado, pero tenía que tener el aval de la seguridad del producto. Y decidimos hacer con ese material 100% reciclado los materiales de este biosecarropas”, explicó.

La apuesta por la sustentabilidad no se limitó a la carcasa del producto. Codini incorporó componentes reciclados adicionales, desarrolló etiquetas con papel reciclado y sumó un código QR que permite descargar el manual de usuario en formato digital, reduciendo el uso de papel.

“Y seguimos trasladando esta política a todos los demás productos que hacemos. Hoy el 30% del plástico que usamos para fabricar nuestros productos es reciclado”, destacó el directivo.

Codini Planta

Además, la empresa trabaja en la recuperación de materiales provenientes de los embalajes de productos que llegan desde proveedores, tanto cartón como plásticos, integrándolos nuevamente al circuito productivo.

En cuanto al abastecimiento del material reciclado, Codini señaló que en una primera etapa se obtiene a través de un proveedor interno, aunque la empresa evalúa sumar en el futuro alternativas sociales que compartan el compromiso ambiental y permitan ampliar el impacto positivo del proyecto.

Desde el punto de vista económico, la iniciativa no responde a una lógica de reducción de costos. “Al contrario, tiene un costo mayor porque tenemos que mandar a reciclar el plástico, pagar el transporte, gente que lo recicla y traerlo otra vez a nuestra planta y volver a usarlo para fabricar”, explicó el presidente de la compañía familiar.

Sin embargo, la empresa decidió mantener el mismo precio final que los productos tradicionales. “Lo consideramos una devolución a la sociedad que hace Codini como parte de su política de responsabilidad social”, afirmó.

El interés del mercado estadounidense por el modelo BIO confirma que la sustentabilidad se ha convertido en un atributo competitivo, incluso en segmentos de consumo masivo como los electrodomésticos.

Para Codini, este diferencial puede ser clave en la estrategia de expansión internacional. Tras esta primera experiencia, Estados Unidos ya forma parte del objetivo estratégico de la compañía, que proyecta dar continuidad a las exportaciones durante 2026, con un incremento progresivo de los volúmenes.

Los planes de la empresa incluyen avanzar en el desarrollo de nuevos productos adaptados al mercado norteamericano, como lavarropas y modelos específicos de secarropas, siempre bajo los mismos criterios de calidad, eficiencia y sustentabilidad.

En paralelo, Codini informó que continúa ejecutando su plan de expansión internacional, evaluando oportunidades en nuevos mercados y fortaleciendo sus capacidades técnicas, logísticas y comerciales, con el objetivo de llevar productos argentinos a un mayor número de consumidores en el exterior.