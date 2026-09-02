Sean Lennon presentó a su hijo Aurelius, el primer nieto de John Lennon y Yoko Ono + Agregar ámbito en









El músico y su novia, Charlotte Kemp Muhl, anunciaron el nacimiento en sus redes sociales.

Sean Lennon junto a su hijo Aurelius.

Sean Ono Lennon anunció el nacimiento de su hijo, Aurelius, se trata del primer nieto de John Lennon y Yoko Ono. El músico y su novia, Charlotte Kemp Muhl, anunciaron el nacimiento en sus redes sociales anoche (martes 1 de septiembre), compartiendo una foto de los tres juntos y diciendo que habían "creado un ser humano".

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El pie de foto también indicaba que le habían puesto el nombre de Aurelius, y que su nacimiento marca la llegada del primer nieto de Yoko Ono y John Lennon.

View this post on Instagram El legado familiar de John Lennon Sean es hijo único de John Lennon y Yoko Ono, aunque es hermanastro de Julian Lennon, quien nació del primer matrimonio de John con Cynthia Lennon.

Ambos han hablado de su relación en múltiples ocasiones a lo largo de los años, y Julian compartió en 2023 que los rumores de una supuesta disputa entre ellos eran "una completa tontería", ya que "nunca habían tenido una pelea en su vida".

En 2025, Sean también se pronunció en contra de cualquier rumor de mala relación entre ellos, pidiendo a los fans que no los compararan, ya que son "mejores amigos".

Julian se ha consolidado como músico, fotógrafo, autor y filántropo, y Sean tiene una exitosa carrera en solitario, además de volver a unirse a Les Claypool de Primus para lanzar su tercer álbum como Claypool Lennon Delirium. Además de sus propios proyectos musicales, Sean también ha participado activamente en muchos proyectos relacionados con The Beatles a lo largo de los años, incluyendo la producción de una versión remasterizada de una serie documental de 1995 llamada The Beatles Anthology el año pasado, y también la supervisión de la producción de una reedición en caja de "Mind Games".