EEUU: prestigiosa institución analiza los planes para la Fed

Los especialistas recuerdan que durante su mandato en la Casa Blanca, Trump presionó sistemáticamente a la Fed y a su presidente que él mismo había elegido, Jerome Powell, para que redujeran las tasas, lo que presagiaba cómo podría abordar la situación en un segundo mandato. Los presidentes anteriores a Bill Clinton presionaron a la Fed para que redujera las tasas cuando la economía empeoraba, en cambio, Trump arremetió contra Powell y sus colegas incluso cuando la Fed cumplió con el mandato del Congreso de mantener un mercado laboral sólido y precios estables. “Nuevos datos reflejan la persistente presión populista de Trump sobre la Fed. Recopilamos todos los artículos del New York Times que mencionan a Trump, Powell y las tasas a lo largo de la presidencia de Trump y contamos la cantidad de historias que aparecen cada mes en las que Trump hace comentarios sobre política monetaria”, comentan y encontraron que “Trump casi siempre presionó a la Fed para que facilitara el dinero, incluso exigiendo tasas negativas una vez que se acercaban a cero. Trump también presionó a la Fed de Powell para que dejara de subir las tasas a fines de 2018, mientras los funcionarios de la Fed continuaban subiendo para controlar un mercado laboral al rojo vivo. Cabe destacar que Trump abandonó su campaña de presión contra la Fed una vez que se desató la pandemia mundial, ya que la Fed redujo las tasas a cero para abordar la debacle económica. Trump envió una señal poco común de halcón cuando la Casa Blanca anunció algunos de sus nombramientos para la Fed, como el macroeconomista Christopher Waller en 2020”.

¿Cuál es la postura de los demócratas sobre la Fed?

La plataforma del Partido Demócrata no menciona la política monetaria: la mayoría de las soluciones económicas de los demócratas se centran en la política fiscal y la regulación. Y aunque los demócratas enfatizan el compromiso de terminar la tarea de controlar la inflación, la plataforma no menciona el papel de la Fed para mantener los precios bajos y estables, explican los expertos de BI. “Aun así, la vicepresidenta Harris ha respaldado una postura más convencional sobre la autoridad de la Fed, como señaló el verano pasado: “la Fed es una entidad independiente y, como presidenta, nunca interferiría en las decisiones que toma la Fed”. Por su parte, el presidente Biden rara vez ha opinado sobre lo que cree que debería hacer la Fed, aunque de vez en cuando se le escapa alguna, reconocen los autores. En diciembre pasado, por ejemplo, cuando la inflación empezó a bajar, Biden señaló a los donantes que, con un crecimiento constante del empleo, la economía estaba en un “punto óptimo” y que no estaba “alentando a la Fed a subir las tasas”. Pero Biden también expresó públicamente su apoyo a la decisión de la Fed de subir las tasas para combatir la inflación a principios de 2022, aunque expresó su respeto por la independencia del banco central.