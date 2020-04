Efecto cuarentena: según privados, la producción industrial cayó 9,9% en marzo

“En marzo comenzaron a registrarse los efectos que la lucha contra la pandemia está teniendo sobre la producción industrial. La cuarentena, que comenzó el día 20 del mes, golpeó con fuerza a la mayoría de los sectores manufactureros, y si la caída anual no fue más pronunciada es porque nos estamos comparando con el que fue el peor mes del año pasado”, analizó la consultora en su informe, que detalló: “Si bien el dato es preliminar (algo de particular relevancia en un mes tan atípico) la caída de 13,5% en la medición desestacionalizada da cuenta de la magnitud del freno sobre la actividad (vale aclarar que este dato no está corregido por días no laborables y feriados, a diferencia del IPI-INDEC)”. Así, el índice de la firma Orlando Ferreres acumula dos años consecutivos con variaciones interanuales negativas: el último dato positivo fue en febrero de 2018.