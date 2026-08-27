El consumo masivo se contrajo 3,7% en el segundo trimestre y la caída se profundiza en el AMBA

Un informe advierte que las familias del AMBA sufren el mayor impacto del retroceso, mientras se imponen las compras chicas de cercanía y una selección cada vez más fina de productos. Los detalles, en la nota.

El consumo masivo se contrajo un 3,7% interanual en el segundo trimestre de 2026, impulsado por una fuerte caída del 6,8% en el AMBA , según el informe Consumer Insights de Worldpanel by Numerator.

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Durante el primer semestre, el consumo acumuló una caída del 2,5%. Este comportamiento responde a un consumidor cada vez más cauteloso, que achica el tamaño de sus compras, ajusta el presupuesto familiar y prioriza que sostener en el changuito.

Según Worldpanel by Numerator , “el segundo trimestre de 2026 muestra un consumo masivo que todavía no recupera el terreno perdido”. Asimismo, el informe ubica al AMBA como la zona más castigada del mapa nacional, superando en caída al resto de las provincias.

La heterogeneidad regional apareció como uno de los datos centrales del trabajo. El estudio destacó que “CABA y Gran Buenos Aires profundizan la caída, con un retroceso del 6,8% en el trimestre, mientras que el interior muestra un comportamiento más estable”. La evidencia denota un dato geográfico claro en la crisis del consumo: mientras la caída se siente a nivel nacional, la pérdida de volumen de compra se observa con particular fuerza en las familias de la Capital y el conurbano.

AMBA castigado: La región más afectada, con una baja del 6,8% en sus compras.

Aunque el volumen vendido cayó, la asistencia a los comercios no cedió. De acuerdo con Worldpanel, "la frecuencia con la que las personas asisten a los puntos de venta se mantiene firme, con una suba del 1,1% en el trimestre", aunque esa mayor recurrencia no se tradujo en un incremento de las compras.

El comportamiento prudente de los hogares se sintió de manera transversal en casi todos los rubros de consumo masivo relevados. Así, el informe precisó que “solo 3 de cada 10 categorías de productos logran desafiar la contracción, creciendo o recuperando terreno perdido en meses anteriores; mientras que el 44% muestra un descenso y el 23% es despriorizada a la hora de elegir”.

Consumo masivo: Cayó 3,7% interanual en el segundo trimestre de 2026.

El desglose

Por categorías, los alimentos secos (-1,7%) e infusiones (-2,4%) amortiguaron la baja, frente a caídas pronunciadas en lácteos (-7,6%), bebidas alcohólicas (-10,6%) y congelados (-5,7%). En contraste, las bebidas sin alcohol subieron un 0,5%.

Según Esteban Cagnoli, managing director de Worldpanel by Numerator en Argentina, el freno en las ventas obedece a una administración del presupuesto familiar cada vez más selectiva.

“Los hogares buscan sostener dos tipos de compras: por un lado, los productos básicos que forman parte de su rutina; por el otro, consumos puntuales que les aportan bienestar, placer o el acceso a opciones más saludables. La diferencia es que hoy administran ambos casos con mayor cuidado, compran menos cantidad y eligen con mayor precisión dónde poner su presupuesto”, afirmó.

Por tamaño de hogar, los unipersonales fueron los únicos en crecer (+1,1%), mientras que las familias de 3 a 4 integrantes sufrieron la contracción más marcada (-5,1%), acentuando el deterioro observado en el AMBA.

Consumidor cauto: Prioriza productos básicos y achica el tamaño de sus compras.

Admeás, los cambios de consumo fortalecieron al comercio de cercanía: el vuelco hacia compras inmediatas y de reposición elevó la frecuencia de visitas y promovió el despacho de formatos pequeños en almacenes y autoservicios por sobre comprar en cantidad.