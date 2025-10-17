Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea y dejó a más de 100 empleados sin tareas en distintas provincias

La caída del consumo y los altos costos operativos impulsaron el cierre de locales en Buenos Aires, Catamarca y San Juan. El grupo evalúa nuevos ajustes.

El grupo Cencosud ( también dejará Portal Palermo ), uno de los principales actores del sector supermercadista argentino, cerró al menos cuatro sucursales de la marca Vea y dejó a más de un centenar de empleados sin tareas regulares. Los locales afectados se ubican en San Martín (Catamarca), Moreno y Castelar (Buenos Aires) y Villa Krause (San Juan), según confirmaron fuentes del sector.

La decisión se enmarca en un proceso de reestructuración que el conglomerado chileno-argentino lleva adelante para enfrentar la caída del consumo, el incremento de los costos operativos y los cambios en los hábitos de compra. A su vez, coincide con las versiones que señalan que Cencosud busca optimizar su estructura ante una eventual adquisición de los activos de Carrefour en la Argentina.

En Castelar, partido de Morón, el cierre generó especial impacto. Allí trabajaban 80 personas, de las cuales una parte fue indemnizada y otra reubicada en otras unidades del grupo, como Jumbo o Disco. En Villa Krause, en la provincia de San Juan, 17 empleados perdieron su puesto. En ambos casos, la medida fue notificada sin conflictos sindicales, aunque con preocupación por parte de los trabajadores.

En Catamarca, el cierre alcanzó la sucursal ubicada sobre la avenida San Martín, en la capital provincial. Según el gremio de comercio local, todo el personal fue desafectado y no se ofrecieron detalles sobre reubicaciones. En Moreno, provincia de Buenos Aires, la firma cesó operaciones en un local alquilado, lo que facilitó la salida.

Hugo Pintos , tesorero del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste (SEOCA), explicó que “la facturación bajó mucho por la caída del consumo, que se mantiene en niveles históricamente bajos”. El dirigente agregó que en el caso de Castelar “se trata de un inmueble propio, lo que muestra que incluso en tiendas con patrimonio propio el modelo dejó de ser sostenible”.

supermercado vea.jpg Locales de la cadena Vea afectados por la baja de ventas: trabajadores y gremios advierten por el impacto del cierre de supermercados en el empleo Google Street View

Según fuentes gremiales, la caída promedio de las ventas de la cadena ronda el 30% interanual, un retroceso que arrastra varios trimestres consecutivos. La empresa, en tanto, justificó los cierres por la “sostenida caída de rentabilidad y el aumento de los costos de energía, alquileres y logística”.

En Lobos, otro de los puntos afectados, vecinos y empleados observaron días antes del cierre un vaciamiento progresivo de góndolas y el retiro de mercadería en camiones. La medida se concretó a fines de septiembre. Desde la compañía no se ofrecieron comentarios oficiales ni precisiones sobre los pasos futuros en su red de tiendas.

Posible fusión

Fuentes del sector supermercadista interpretan estos movimientos como parte de una estrategia de “ajuste preventivo” de Cencosud, orientada a ordenar sus operaciones antes de una eventual fusión o compra de activos de Carrefour. “La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia podría observar la operación si detecta una posición dominante. Por eso la empresa busca reducir duplicidades y replegarse en zonas clave”, explicó un especialista consultado.

Cencosud controla actualmente en la Argentina las marcas Jumbo, Disco, Vea, Easy, Basualdo y Makro. En los últimos meses también implementó recortes de personal en Bahía Blanca y Luján, con cesantías y retiros voluntarios. Desde Chile, analistas del sector advierten que una eventual compra de Carrefour podría colocar al grupo como el principal operador supermercadista del país, con una red superior a los mil locales.

El repliegue de Vea forma parte de una tendencia más amplia en el comercio minorista argentino. La combinación de salarios rezagados, inflación alta y suba de tarifas redujo el poder de compra de los hogares. De acuerdo con datos de consultoras del sector, el consumo masivo acumula una retracción superior al 15% en lo que va del año, con fuerte impacto sobre los supermercados y tiendas de cercanía.

“La ecuación dejó de cerrar: las ventas no alcanzan para sostener los costos fijos”, resumió Pintos, del SEOCA, al describir el escenario que enfrentan las grandes cadenas. “Por ahora los cierres se resolvieron sin conflicto sindical, pero el panorama es desalentador y no se descartan nuevas bajas de sucursales si la demanda no se recupera”, concluyó.