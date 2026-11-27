La menor salida de residentes y el crecimiento de las llegadas achicaron la brecha interanual, aunque el saldo sigue siendo negativo.

Las salidas de turistas argentinos al exterior bajaron un 11,5% interanual en octubre.

El déficit turístico se redujo un 40,8% interanual en octubre , en un escenario que combina menos viajes de argentinos al exterior y una recuperación del ingreso de extranjeros. Según el INDEC, salieron del país 641.700 turistas residentes y llegaron 443.400 turistas no residentes , lo que dejó un saldo negativo de 198.300 turistas .

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La salida de argentinos cayó 11,5% frente a octubre de 2025 y acumuló diez meses consecutivos de bajas interanuales . Del otro lado, las llegadas de turistas extranjeros crecieron 13,8% , una combinación que permitió recortar el desequilibrio, aunque todavía sin revertirlo.

El cambio se observa al comparar con octubre del año pasado, cuando el déficit había alcanzado los 335.200 turistas . En términos absolutos, la brecha se achicó en 136.900 , con una mayor contribución de la caída de las salidas que del aumento de los ingresos.

El saldo corresponde al movimiento de turistas, no a un balance de ingresos y egresos de dólares. El informe distingue a quienes pasan al menos una noche en el destino de los excursionistas, que realizan visitas sin pernoctar.

La contracción del turismo emisivo se mantuvo durante todos los meses relevados de 2026. En el acumulado de enero a octubre se registraron 8.987.500 salidas de turistas residentes , un 13,8% menos que en el mismo período del año pasado.

La brecha entre las salidas de argentinos y las llegadas de extranjeros se redujo en octubre, aunque el saldo turístico continuó en terreno negativo.

En paralelo, llegaron 4.672.600 turistas extranjeros, con una mejora del 9% interanual. Así, el déficit de los primeros diez meses se ubicó en 4.315.000 turistas, frente a los 6.138.700 de igual período de 2025: una reducción cercana al 29,7%.

La comparación muestra que siguen viajando más residentes al exterior que extranjeros a la Argentina, pero la distancia es menor que un año atrás. En octubre hubo alrededor de 145 salidas por cada 100 llegadas, cuando en el mismo mes de 2025 la relación era de aproximadamente 186.

Brasil lideró los destinos, pero los viajes a Europa aumentaron

Brasil fue el principal destino de los turistas argentinos en octubre, con 140.300 salidas, equivalentes al 21,9% del total. Le siguieron Europa, Chile y el bloque que agrupa al resto de los países de América.

Los principales destinos mostraron comportamientos diferentes:

Brasil: 140.300 turistas, con una caída interanual del 12,4% .

140.300 turistas, con una caída interanual del . Europa: 107.000 turistas, con un aumento del 12,8% .

107.000 turistas, con un aumento del . Chile: 82.800 turistas, con un retroceso del 40,9% .

82.800 turistas, con un retroceso del . Resto de América: 80.400 turistas, con una baja del 6,2% .

80.400 turistas, con una baja del . Paraguay: 72.100 turistas, un 10,7% menos .

72.100 turistas, un . Uruguay: 67.400 turistas, con una disminución del 4,2%.

La caída tampoco fue uniforme según el medio de transporte. Las salidas de turistas por vía terrestre bajaron 24,2%, mientras que por vía aérea retrocedieron 2,7% y por vía fluvial o marítima, 10,4%.

El INDEC señaló que el paso Cristo Redentor permaneció cerrado varios días por condiciones climáticas. Además, Ezeiza operó con restricciones por obras en sus pistas entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, circunstancias que deben considerarse al observar los movimientos por esos accesos.

Brasil fue el destino más elegido por los turistas argentinos en octubre, con el 21,9% de las salidas. Imagen: Despegar

Crecieron las llegadas de turistas extranjeros

El turismo receptivo tuvo a Brasil como principal mercado de origen, con 95.900 turistas, el 21,6% del total. Detrás se ubicaron el bloque Resto de América, con 70.100, y Uruguay, con 67.600.

La recuperación alcanzó a todos los grupos de países relevados. Entre los mayores incrementos se destacaron Resto de América, con un 30,2%; Estados Unidos y Canadá, con un 23,1%; y Bolivia, con un 20%.

Más de la mitad de los turistas extranjeros ingresó por avión: 239.100 personas, un 19% más que un año antes. Las llegadas terrestres aumentaron 4,9% y las fluviales o marítimas, 18,5%.

Qué cambia al incluir las visitas sin pernocte

Si se suman turistas y excursionistas, en octubre ingresaron 745.300 visitantes no residentes y salieron 1.091.500 residentes. En esa medición más amplia, las llegadas crecieron 9,7% interanual y las salidas disminuyeron 11,2%.

El saldo total fue negativo en 346.200 visitantes, integrado por un déficit de 198.300 turistas y de 147.900 excursionistas.

Ambas mediciones reflejan el mismo movimiento de fondo: la brecha se reduce frente al año pasado, pero las salidas todavía superan a los ingresos.