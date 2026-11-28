Las familias que cumplan con las condiciones establecidas pueden acceder a esta ayuda económica. Qué documentación necesitan y cómo solicitar el dinero.

ANSES ofrece una ayuda económica que se cobra una sola vez y requiere cumplir con ciertos requisitos.

Además de las prestaciones que se depositan todos los meses, ANSES cuenta con una serie de asignaciones de pago único destinadas a las familias que atraviesan distintas situaciones. Una de ellas recibió un aumento del 1,93% en noviembre de 2026, por lo que su monto ascendió a $93.035.

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Para acceder a este dinero, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos y realizar un trámite que puede completarse desde el celular o la computadora.

La Asignación Familiar por Nacimiento es una ayuda económica destinada a cubrir parte de los gastos que surgen con la llegada de un hijo. A diferencia de otras prestaciones, se cobra por única vez y el dinero se entrega a uno solo de los padres.

La Asignación por Nacimiento está destinada a las familias que tuvieron un hijo y cumplen con las condiciones para recibirla.

Tras la actualización oficializada mediante la Resolución 303/2026, el monto quedó fijado en $93.035 para los nacimientos ocurridos durante noviembre . Entre las personas que pueden acceder a este beneficio se encuentran:

En el caso de quienes cobran asignaciones familiares, los ingresos mensuales del grupo familiar no deben superar los $6.543.628 . Además, ninguno de sus integrantes puede percibir individualmente más de $3.271.814.

titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

trabajadores que cobran a través de una ART

Por su parte, los beneficiarios de la AUH, la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo deben haber tenido derecho a alguna de estas prestaciones durante el mes en el que nació el bebé.

Cómo hacer el trámite online desde Mi ANSES

La solicitud es gratuita y se puede realizar sin necesidad de acudir a una oficina del organismo previsional. Antes de comenzar, es importante revisar que los datos personales y familiares estén actualizados en el sistema, principalmente los relacionados con la inscripción del hijo.

Una vez realizada esta comprobación, los interesados deberán seguir estos pasos:

ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social

acceder al apartado de Atención Virtual

seleccionar la opción Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción

completar los datos solicitados y adjuntar la documentación correspondiente

enviar la solicitud

Quienes tengan dificultades para completar el trámite por internet también pueden solicitar un turno para recibir atención presencial en una de las oficinas del organismo.

El trámite para cobrar la asignación se puede hacer desde Mi ANSES, sin necesidad de ir a una oficina. ANSES

Documentación obligatoria para presentar ante el organismo

Para acreditar el nacimiento y el vínculo familiar, las personas que soliciten la prestación deberán contar con los siguientes documentos:

DNI de los padres

DNI del hijo

partida de nacimiento del hijo

En caso de optar por la modalidad virtual, será necesario tener fotografías o copias digitales legibles de los documentos. Si alguno de los datos familiares no figura en el sistema, se deberá solicitar su actualización a través del mismo canal de atención.

Aquellas personas que prefieran realizar la gestión de manera presencial deberán llevar los documentos originales y sus respectivas fotocopias.

Desde cuándo se puede pedir y cuándo vence el derecho al cobro

La asignación no puede solicitarse inmediatamente después del parto. Los padres deben esperar hasta que su hijo cumpla dos meses de vida para iniciar el trámite y tendrán tiempo de hacerlo hasta que alcance los dos años de edad. Una vez superado ese plazo, perderán el derecho a cobrarla.

Esto significa que durante noviembre también pueden realizar la gestión aquellas familias cuyos hijos nacieron en meses anteriores, siempre que todavía estén dentro del período permitido.

Sin embargo, el importe a recibir se determina en función de la fecha de nacimiento y no del momento en que se presenta la solicitud. Por lo tanto, los padres de los bebés nacidos en noviembre podrán acceder a los $93.035 a partir de enero de 2027.