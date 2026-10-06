El déficit comercial de EEUU se expandió en agosto a pesar de la guerra de aranceles de Donald Trump + Agregar ámbito en









El aumento de la demanda importadora amenaza con ser un nuevo lastre para el crecimiento de la economía norteamericana, una constante en lo que va de 2026.

El déficit comercial fue un lastre para el crecimiento de la actividad norteamericana.

El "muro arancelario" que impulsó la administración de Donald Trump no parece estar dando resultados, porque el déficit comercial de EEUU se amplió más de lo esperado en agosto. Una sólida demanda del mercado interno sostuvo el aumento de las importaciones de bienes, un factor que podría jugar en contra de la economía norteamericana en el tercer trimestre del año.

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El déficit comercial aumentó un 77% interanual hasta alcanzar los u$s105.600 millones, según informaron el martes la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Las importaciones aumentaron un 4,3% hasta alcanzar los u$s420.800 millones en agosto. Si se toma solo el sector de bienes, se dispararon un 5,3% hasta los u$s342.200 millones. Por otro lado, las exportaciones subieron un 1,4% hasta los u$s315.200 millones., mientras que las exportaciones de bienes aumentaron un 2,2% hasta los u$s205,7.000 millones.

El deterioro es producto de un aumento del déficit comercial de bienes que viene desde hace meses. Por ejemplo, la demanda interna creció a su ritmo más rápido en más de tres años y medio durante el segundo trimestre. Eso refleja un sólido gasto de los consumidores y una fuerte inversión empresarial en equipos, principalmente relacionado con la inteligencia artificial.

Déficit comercial de EEUU crece 77% ante alta demanda importadora. Depositphotos El toma y daca para la actividad Esa tendencia parece haberse extendido al tercer trimestre, ya que los datos de agosto muestran un fuerte gasto de los consumidores, así como pedidos y envíos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluyendo las aeronaves.

El aumento de las importaciones se produjo a pesar de la agresiva política arancelaria de Trump, que, según el mandatario republicano, tienen como objetivo reducir el déficit comercial. El déficit comercial fue un lastre para el crecimiento de la actividad durante los últimos tres trimestres. De hecho, los economistas citados por Reuters estiman que podría restarle hasta 2,5 puntos porcentuales al PBI del tercer trimestre. De todas maneras, las estimaciones de crecimiento para período que va de julio a septiembre se sitúan en torno al 3% anual, y se espera que el gasto de los consumidores compense el aumento de las importaciones.