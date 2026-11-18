Pete Hegseth se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas y anunció un entendimiento para reforzar la capacitación, el intercambio de inteligencia y la seguridad. Es la primera visita del jefe del Pentágono desde la captura de Nicolás Maduro.

Estados Unidos y Venezuela firmaron un acuerdo para restablecer la cooperación militar durante la visita del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth , a Caracas. El funcionario se reunió este miércoles con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , en el Palacio de Miraflores, en un nuevo capítulo del acercamiento bilateral tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

El entendimiento contempla capacitación conjunta, intercambio de inteligencia y otras áreas de cooperación en materia de defensa , aunque los gobiernos no difundieron detalles sobre su implementación ni los compromisos operativos. Hegseth destacó que el objetivo es profundizar el vínculo para combatir amenazas compartidas, entre ellas el narcotráfico y las organizaciones criminales.

“Estamos restableciendo una gran relación que hemos tenido durante muchos años, en una alianza militar que estamos volviendo a firmar”, afirmó el funcionario estadounidense. También aseguró que estaba en Caracas en representación del presidente Donald Trump y elogió el liderazgo y el compromiso de Rodríguez.

Por su parte, la mandataria encargada calificó el entendimiento como un paso “extraordinariamente relevante” para las relaciones bilaterales y sostuvo que permitirá avanzar frente a las amenazas comunes. “Esta cooperación debe estar al servicio para garantizar la paz”, expresó durante el encuentro.

Rodríguez también destacó la posibilidad de reforzar la capacitación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mejorar su equipamiento operativo y facilitar el acceso a nuevas tecnologías . Según planteó, la reanudación de los vínculos técnico-militares puede beneficiar a los funcionarios de las fuerzas armadas venezolanas.

La visita de Hegseth tiene un significado particular: es la primera vez que el secretario de Defensa estadounidense llega a Caracas desde la operación militar de enero en la que fue capturado Nicolás Maduro. El funcionario estuvo acompañado por el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

Pete Hegseth se reunió con Delcy Rodríguez en un acercamiento sin precedentes. CNN

El acercamiento se suma a los contactos que la administración de Trump mantiene con el gobierno encabezado por Rodríguez. En los últimos meses también viajaron al país sudamericano el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, en el marco de las negociaciones sobre recursos energéticos y otros intereses estratégicos.

La agenda de Hegseth y el vínculo con la región

El acuerdo militar se inscribe en una etapa de mayor presencia e influencia estadounidense en Venezuela, especialmente en los sectores de seguridad y energía. La relación entre ambos países había atravesado años de confrontación diplomática, sanciones y ausencia de cooperación militar, antes de los cambios políticos registrados tras la captura de Maduro.

En paralelo, Washington y Caracas avanzaron en conversaciones vinculadas con la industria petrolera y las inversiones estadounidenses. La agenda energética constituye otro de los ejes centrales del acercamiento entre los dos gobiernos.

Tras su paso por Caracas, Hegseth tiene previsto continuar su gira por América Latina, con visitas a Colombia, Ecuador y Honduras. En esos países, la agenda contempla reuniones y actividades vinculadas con la cooperación en seguridad y defensa.

Aunque el anuncio representa un nuevo paso en la recomposición de los vínculos militares, el alcance concreto del acuerdo todavía no fue detallado públicamente. Por el momento, los funcionarios destacaron la capacitación, el equipamiento y el trabajo conjunto frente a amenazas comunes, sin precisar los mecanismos ni los plazos para poner en marcha las medidas.