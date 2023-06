El déficit externo de servicios cayó 42% interanual en abril

El BCRA también destaca el aumento de los ingresos brutos por viajes y pasajes que totalizaron u$s149 millones, y casi triplicaron a los de abril del 2022. Señala además que dicho incremento se explica “en el marco de la Comunicación “A” 7630 (del 3 de noviembre del 2022) que con el fin de impulsar los ingresos de divisas del turismo receptivo, resolvió excluir del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes.

Vale recordar que esto les permite a los receptores aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos con tarjeta en el país de turistas no residentes.

Viajes

Pero por otra parte, los egresos brutos por viajes totalizaron u$s588 millones, lo que implica una caída del 6% mensual y un aumento del 8% interanual. Cabe recordar que bajo la cuenta de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” se canalizan los giros al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales, incluyendo tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales a proveedores del exterior.

En cuanto a las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de u$s310 millones en abril, principalmente por pagos netos de “Intereses” por u$s297 millones. Dentro de las cancelaciones brutas de intereses, u$s162 millones fueron realizadas por el “Gobierno y BCRA”, de los cuales u$s139 millones corresponden a cancelaciones de intereses con organismos internacionales (excluyendo al FMI), mientras que el sector privado totalizó pagos por u$s178 millones.

Cabe señalar que, a partir del 20 de abril, mediante la Comunicación “A” 7746 se dispuso la autorización previa para el pago de intereses en deuda entre empresas relacionadas. En el caso de que el acreedor sea una contraparte vinculada al deudor, se requerirá hasta fin de año la autorización previa para acceder al mercado de cambios para pagar servicios de intereses de deudas comerciales por importaciones de bienes y servicios y/o de préstamos financieros con el exterior.

Asimismo, se registraron egresos brutos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por u$s16 millones. Por último, las operaciones por ingreso secundario mostraron un resultado deficitario de u$s15 millones.