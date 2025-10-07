Plazo fijo: el banco que ofrece hasta un 39% de tasa de interés en octubre 2025

Algunas entidades financieras actualizan sus tasas para atraer clientes y una ofrece el mejor rendimiento del mes.

El mes de octubre llega con nuevas oportunidades para quienes buscan mantener o hacer crecer sus ahorros sin exponerse demasiado al riesgo. Con el ajuste de las tasas de interés, muchos bancos intentan captar más depósitos a través de opciones como el plazo fijo tradicional , que continúa siendo una de las herramientas más elegidas por los argentinos para resguardar su dinero.

Aunque las variaciones entre entidades no son tan amplias, existe un banco que se destaca por ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) superior al promedio del sistema. Esta diferencia es atractiva porque puede representar una ganancia mayor en apenas 30 días.

Según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) , los principales bancos del país ofrecen las siguientes tasas nominales anuales:

El Banco Credicoop encabeza el ranking con la tasa más alta del mes, que es de un 39% anual. Estas tasas reflejan el interés que se gana en un año completo, pero muchos ahorristas prefieren colocar su dinero por períodos más cortos y renovar el depósito cada mes.

Cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días con una tasa de 39%

Tomando como ejemplo un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días en el Banco Credicoop, con una tasa del 39% anual, la ganancia estimada sería de $32.054,79 al finalizar el mes. Es decir, al vencimiento se recibirían $1.032.054,79.

Este tipo de inversión sigue siendo una alternativa accesible para quienes prefieren mantener su dinero en pesos y obtener un ingreso adicional sin asumir riesgos. Además, si los intereses se reinvierten cada mes, la Tasa Efectiva Anual (TEA) aumenta, ya que los rendimientos se suman al capital original, generando una ganancia mayor.