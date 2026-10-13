El empleo formal privado cayó por 14º mes consecutivo: se perdieron más de 12.500 puestos

En lo que va del año, el sector privado perdió 134.034 puestos de trabajo (-2,2%), mientras que en el público se eliminaron 22.681 empleos (-0,7%). Por su parte, la media de los salarios reales aumentó un 1,3% respecto del mes anterior, en la medición desestacionalizada.

El empleo asalariado registrado del sector privado acumuló 14 meses consecutivos de caída y perdió 12.716 puestos de trabajo en julio respecto de junio (-0,2%) , según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) . La industria, la construcción y el comercio fueron los sectores con mayor pérdida de empleo.

En el año, se destruyeron 134.034 puestos de trabajo (-2,2%) , mientras que en el sector público se recuperaron 4.723 empleos (+0,1%) y, frente a julio de 2025, se perdieron 22.681 (-0,7%) . En cuanto a los puestos en casas particulares, hubo un incremento de 2.159 (+0,5%) , tras una caída mensual de 1.092 en junio.

El monotributo, por su parte, tuvo un avance de 58.778 inscriptos en el último año (+2,7%) y sumó 1.432 nuevos inscriptos en julio (+0,06%) .

El relevamiento también mostró que, si bien en agosto el empleo privado formal se mantuvo estable en los principales aglomerados urbanos por segundo mes consecutivo, la falta de creación de puestos respondió principalmente al bajo nivel de contrataciones , según datos del Panorama mensual del trabajo registrado.

La contracción del empleo formal privado se extendió a buena parte de la economía. En la comparación mensual, ocho ramas de actividad redujeron sus plantillas , tres mostraron aumentos y otras tres permanecieron estables. La construcción encabezó las bajas, con una caída del 0,6% , seguida por la intermediación financiera (-0,4%) . La industria manufacturera, el comercio, el transporte y los hoteles y restaurantes registraron retrocesos del 0,3% en cada caso .

En términos interanuales, la industria manufacturera registró una contracción del 4,4%, mientras que la intermediación financiera cayó un 4,8% y el comercio retrocedió un 3,4%. El transporte y las comunicaciones, por su parte, exhibieron una disminución del 2,4%.

La caída del empleo formal se extiende a las provincias y convive con una recuperación salarial dispar

En la comparación interanual a julio de 2026, 21 de las 24 jurisdicciones registraron caídas del empleo asalariado privado. Las mayores contracciones se observaron en Tierra del Fuego (-12,6%), Misiones (-6%), Corrientes (-5,6%), Formosa (-5,2%) y Santa Cruz (-4,9%).

En el otro extremo, Neuquén mostró un incremento del 6,4%, Río Negro creció un 4,8% y San Juan avanzó un 0,5%. La evolución de las provincias patagónicas presenta así diferencias marcadas, con resultados positivos en dos jurisdicciones y una fuerte contracción en Tierra del Fuego y Santa Cruz.

En materia salarial, agosto dejó una mejora mensual del poder adquisitivo del salario promedio del empleo privado registrado. Según los datos provisorios del SIPA, la remuneración media real aumentó un 1,3% respecto del mes anterior, en la medición desestacionalizada. Los salarios de los principales convenios colectivos, en tanto, avanzaron un 0,9%

Sin embargo, la recuperación no alcanza a compensar de la misma manera las pérdidas acumuladas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Mientras el salario promedio registrado privado se ubicó en agosto un 1,2% por encima del nivel de noviembre de 2023, el salario medio negociado en los principales convenios colectivos permaneció un 6,9% por debajo de ese punto de referencia.

La dispersión entre actividades es significativa. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, los salarios reales de entidades deportivas aumentaron un 15%, los del sector gráfico avanzaron un 13,2% y los de gastronomía y hoteles, así como los de farmacias, crecieron un 11% en ambos casos.

En cambio, los trabajadores textiles acumularon una pérdida del 32% de su poder adquisitivo, mientras que los de comercio registraron una caída del 18%; los de transporte de pasajeros, del 13%; y los encargados de edificios, del 12,1%. Otras actividades con un peso relevante en el empleo, como sanidad, metalurgia, alimentación y construcción, exhibieron retrocesos reales de entre el 5% y el 9%.

En paralelo, la remuneración nominal bruta promedio de julio fue de $2.256.861, con una suba interanual del 29,3%. La mediana salarial se ubicó en $1.689.227, un 28,2% por encima del mismo mes del año anterior.

El panorama laboral también muestra una contracción del entramado empresarial. Durante el primer trimestre de 2026, el número de empresas con empleo se redujo en algo más de 4.000 firmas, equivalente a una caída del 0,7%. No obstante, esa disminución tuvo un impacto acotado sobre el empleo asalariado formal privado: se perdieron poco más de 800 puestos de trabajo.

El resultado contrasta con el tercer y cuarto trimestre de 2025, cuando una reducción de empresas de magnitud similar estuvo asociada a una pérdida de alrededor de 9.400 empleos. La diferencia, según la Secretaría de Trabajo, se explica por el tamaño de las firmas que abrieron y cerraron: durante el primer trimestre de 2026, las nuevas empresas generaron más puestos que en el período previo, mientras que las compañías que cesaron sus operaciones tenían plantillas más pequeñas.