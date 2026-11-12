Quién era Regina Torné, la actriz mexicana que murió a los 82 años

La actriz mexicana Regina Torné murió a los 82 años . La noticia fue confirmada el miércoles 11 de noviembre por la Asociación Nacional de Actores, que difundió un mensaje para despedir a la intérprete y recordar su recorrido por el cine , el teatro y la televisión.

Su nombre quedó asociado a dos producciones latinoamericanas muy populares: la película Como agua para chocolate , donde interpretó a Mamá Elena, y la serie El Chavo del 8 , en la que encarnó a Gloria, la tía de Paty y uno de los intereses amorosos de Don Ramón.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa de muerte de Regina Torné. La Asociación Nacional de Actores confirmó el fallecimiento, pero su comunicado no incluyó información médica ni precisiones sobre las circunstancias del deceso. La noticia se conoció el miércoles 11 de noviembre . También se difundió que habría fallecido en su domicilio, en Ciudad de México , aunque ese dato no estuvo acompañado por una explicación oficial sobre lo que pasó.

En su mensaje, la ANDA recordó a Torné como una gran figura del cine, el teatro y la televisión mexicana , y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros. La entidad destacó su talento y su trayectoria artística , que se extendió durante más de cinco décadas. En los meses previos a su muerte circularon versiones sobre problemas de salud y una caída que habría sufrido durante 2025 . Esos antecedentes no fueron confirmados oficialmente por su familia ni por representantes de la actriz.

Uno de los trabajos más reconocidos de Regina Torné llegó en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena en Como agua para chocolate , la película dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela homónima de Laura Esquivel. Su actuación le consiguió el Premio Ariel a Mejor Actriz , uno de los reconocimientos más importantes del cine mexicano.

En la historia, Mamá Elena es la madre de Tita, la protagonista interpretada por Lumi Cavazos. Es una mujer autoritaria que impone las tradiciones familiares y obliga a su hija menor a permanecer soltera para cuidar de ella hasta su muerte. Esa decisión impide que Tita pueda casarse con Pedro, el hombre del que está enamorada. El personaje representa una figura central del conflicto. Controla la vida de sus hijas, sostiene las reglas de la familia y ejerce una autoridad que atraviesa cada decisión de la protagonista.

La película tuvo repercusión internacional y se convirtió en uno de los títulos más reconocidos del cine mexicano de los años noventa. Para Torné, el papel de Mamá Elena significó uno de los puntos más altos de su recorrido profesional y quedó como una de las actuaciones más recordadas de su filmografía.

La participación de Regina Torné en "El Chavo del 8"

En 1978, Regina Torné se incorporó a El Chavo del 8 para interpretar a Gloria, la tía de Paty. Su llegada a la vecindad generó un nuevo interés amoroso para Don Ramón, personaje interpretado por Ramón Valdés, que intentaba acercarse a la nueva vecina.

Torné interpretó a Gloria a lo largo de las distintas etapas del programa. Antes habían pasado por el papel Maribel Fernández y Olivia Leyva, después otras intérpretes también asumieron el personaje en diferentes versiones. Su participación de 1978 la vinculó con una de las series más reconocidas de la televisión latinoamericana.

Además de esos dos trabajos, la actriz participó en producciones cinematográficas como Despedida de soltera, La señora Muerte y Viento salvaje. En televisión formó parte de telenovelas como Clarisa, Retrato de familia, La loba y Cielo rojo. También desarrolló actividades vinculadas con la formación artística y la dirección, después de alejarse de las pantallas.