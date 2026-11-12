The Strokes estrenó el videoclip de "Lonely in the Future" en la previa a su regreso al país + Agregar ámbito en









Dirigido por Warren Fu, colaborador habitual del grupo, el videoclip fue realizado junto al equipo creativo detrás de Spitting Image, el reconocido programa británico de sátira política y cultural.

Las marionetas protagonizan el nuevo videoclp de The Strokes.

The Strokes continúa desplegando el universo de Reality Awaits, su esperado séptimo álbum de estudio y el primero en seis años. En esta oportunidad, la banda neoyorquina presenta el videoclip oficial de “Lonely in the Future”, una producción audiovisual de fuerte impronta satírica que combina marionetas, humor y referencias a la cultura popular para construir una mirada crítica sobre el mundo contemporáneo.

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Dirigido por Warren Fu, colaborador habitual del grupo, el videoclip fue realizado junto al equipo creativo detrás de Spitting Image, el reconocido programa británico de sátira política y cultural. La propuesta recupera la estética de las icónicas marionetas que protagonizaron el videoclip de “Land of Confusion”, de Genesis, y la lleva a un nuevo terreno: los propios integrantes de The Strokes aparecen recreados como muñecos junto a distintas personalidades del mundo de la música, el entretenimiento, la política y los negocios.

Entre sus protagonistas aparecen figuras como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Rupert Murdoch, además de Greta Thunberg, Lou Reed, Stanley Kubrick, Johann Sebastian Bach y el propio Rick Rubin. Con situaciones tan absurdas como provocadoras, el video pone el foco en la concentración de poder, la influencia de los multimillonarios y su impacto en los medios y la sociedad. La producción también incluye guiños a la propia historia audiovisual de la banda, recuperando imágenes y referencias de algunos de sus videoclips más emblemáticos.

El estreno llegó pocos días después de una nueva participación de The Strokes en Saturday Night Live, donde interpretaron “Lonely in the Future” y “Going Shopping”. En esta última canción contaron con la participación especial del actor Walton Goggins, protagonista del videoclip de ese single.

Reality Awaits, el nuevo disco de The Strokes Lanzado en julio de 2026 a través de Cult Records / RCA Records, Reality Awaits marca el regreso discográfico de The Strokes después de seis años. El álbum reúne nueve canciones y fue grabado inicialmente en Costa Rica junto al legendario productor Rick Rubin, con quien la banda ya había trabajado en el aclamado The New Abnormal (2020). Tras esas primeras sesiones, el grupo y Rubin continuaron reuniéndose en distintos lugares del mundo para completar el material, siguiendo el impulso creativo allí donde surgiera la inspiración.

El disco incluye los singles “Going Shopping” y “Falling Out of Love”, que anticiparon el sonido de esta nueva etapa. Este último tuvo su estreno en vivo en The Late Show with Stephen Colbert, mientras que “Going Shopping” llegó acompañado por un videoclip que rinde homenaje al clásico “You Can Call Me Al”, de Paul Simon, con Walton Goggins en el icónico papel originalmente interpretado por Chevy Chase. Como parte del lanzamiento, la banda también compartió In Transit: Part II, un cortometraje dirigido por Johann Rashid que documenta las sesiones de grabación en Costa Rica y ofrece una mirada al proceso creativo detrás del álbum. La pieza funciona como continuación del documental In Transit, estrenado originalmente en 2004. The Strokes y su regreso a la Argentina on nueva música, una propuesta audiovisual renovada y una intensa agenda internacional, The Strokes se prepara para llegar a la Argentina el próximo 29 de noviembre, como una de las grandes figuras de Primavera Sound Buenos Aires 2026. Las entradas para el festival están disponibles en Enigma Tickets. Desde su debut en 2001 con Is This It, la banda integrada por Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti se convirtió en una referencia fundamental del rock alternativo y definió el sonido de toda una generación. A más de dos décadas de aquel primer álbum, The Strokes continúa ampliando su universo musical y reafirmando su lugar dentro de la escena internacional.

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