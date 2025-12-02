El Gobierno analiza prolongar un año el RIGI en medio del avance de nuevos proyectos

La definición se tomará en los próximos meses, mientras continúa creciendo el listado de iniciativas presentadas por empresas de distintos sectores.

El secretario Daniel González indicó que la definición sobre la prórroga del régimen se tomará durante el verano.

El Gobierno estudia la posibilidad de extender por un año el plazo de ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) , mecanismo creado para atraer proyectos de gran escala. La normativa vigente establece una ventana inicial de dos años para adherirse, pero habilita al Ejecutivo a ampliarla una sola vez por un período adicional de hasta doce meses.

Según informó el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González , el programa ya recibió más de 27 presentaciones formales y hay compañías que trabajan en nuevas propuestas. El funcionario señaló que la decisión sobre una eventual prórroga se adoptará durante el verano, dado que el plazo actual vence en julio de 2026.

Así, si la prórroga se activa, las empresas tendrán tiempo hasta julio de 2027 para presentar sus proyectos. De no modificarse el esquema, el cierre de la inscripción se mantendrá en la fecha originalmente prevista.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, el régimen acumula nueve proyectos aprobados , que en conjunto representan compromisos de inversión cercanos a u$s 24.800 millones . Las iniciativas abarcan energía, minería, siderurgia e infraestructura portuaria.

• Parque solar “El Quemado” – YPF (Mendoza)

Inversión: u$s211 millones, con una capacidad proyectada de 305 MW en dos etapas.

• Vaca Muerta Sur – Consorcio YPF–PAE–Vista–Pampa Energía–Pluspetrol–Chevron–Shell

Inversión inicial: u$s2.486 millones, ampliable a USD 3.000 millones, destinada a infraestructura de transporte de crudo en Neuquén y Río Negro.

• Producción de GNL en Río Negro – Southern Energy (PAE + Golar LNG)

Inversión: u$s2.900 millones en los primeros diez años, con una proyección total de USD 6.878 millones en 20 años.

• Rincón de Litio – Rio Tinto (Salta)

Inversión: u$s2.724 millones para ampliar la capacidad de producción anual.

• Planta siderúrgica – Sidersa (San Nicolás)

Inversión: u$s296 millones para una instalación de aceros largos.

• Parque eólico Olavarría – PCR y Acindar

Inversión: u$s255 millones.

• Hombre Muerto Oeste – Galán Lithium (Catamarca)

Inversión: u$s217 millones, con exportaciones estimadas a partir de 2029.

• Los Azules – McEwen Copper (San Juan)

Inversión: u$s2.672 millones para un proyecto cuprífero en etapa de desarrollo.

• Puerto multipropósito – Timbúes (Santa Fe)

Inversión: u$s277 millones en infraestructura logística y de almacenamiento.