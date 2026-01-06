CABA amplió el recorrido de los colectivos eléctricos: sumó paradas y conectará con la Terminal de Cruceros

El ministro de Movilidad, Pablo Bereciartua, confirmó que añadieron ocho paradas nuevas. Además, dejará de circular por la calle San Martín y lo hará por Esmeralda.

La traza tendrá como cabeceras a la estación de Retiro y la terminal de buques del Puerto de Buenos Aires.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , a cargo de Jorge Macri, extendió el recorrido de los mini buses eléctricos que circulan por el microcentro porteño . Con nuevas estaciones, a partir de este martes conectará La Boca con Terminal de Retiro y la zona de Cruceros del Puerto de Buenos Aires. El costo del boleto es de $620.

La nueva traza de los colectivos suma ocho paradas y una nueva estación cabecera en la Terminal de Cruceros. " Ahora los vecinos y turistas tienen una opción más para conectar con la Línea E de subtes y las terminales de trenes de Retiro", destacaron desde el GCBA.

El ministro de Movilidad de la Ciudad, Pablo Bereciartua, comunicó los cambios a través de su cuenta de "X". "El eBus suma 8 paradas, deja de circular por calle San Martín y pasa a hacerlo por Esmeralda, mejorando los tiempos de viaje", dijo.

Además, destacó que los cambios implican una ampliación de más de un 20% respecto al recorrido actual, por lo que representan "más conectividad y un transporte cada vez más silencioso y sustentable" en el ámbito de la Ciudad, una de las más transitadas.

Con los cambios, el nuevo recorrido del minibus eléctrico iniciará en La Boca, pasará por la Av. Martín García, rodeará Parque Lezama hasta la calle Piedras. Luego tomará Av. Brasil sentido al bajo hasta la calle Perú, donde emprenderá recorrido hacia Av. Belgrano. Allí subirá hasta Maipú, bajará por Diagonal Sur hasta Moreno y tocará esquina en Esmeralda. Desde allí se dirigirá hasta Arenales, costeará Plaza San Martín y luego de tomar Av. Antártida Argentina llegará a la Terminal de Cruceros.

El sentido de vuelta comenzará en la Terminal de Cruceros, cabecera del servicio. Luego pasará por las estaciones de trenes del barrio de Retiro frente a la Plaza San Martín. A continuación se dirigirá por la calle Maipú hacia Microcentro, continuará por Chacabuco hasta Av. Brasil, donde girará sentido a La Boca con destino a la terminal.

recorrido bus electrico 2

Si bien en el Casco Histórico circulan a 20 km, por ser el máximo permitido en esa zona protegida, los buses eléctricos tienen la misma velocidad que los colectivos comunes. En calles comunes de San Telmo y zonas aledañas pueden circular hasta 30 o 40 km/h de acuerdo a las normas vigentes, y en avenidas como Martín García, desde donde inicia el recorrido, el límite es de 50 km/h.

Todas las unidades cuentan con cámaras de seguridad, sensores de conteo de pasajeros y un sistema de códigos QR para conocer cuándo llegará el próximo bus. La terminal de carga, guarda y mantenimiento se encuentra en el cruce de las avenidas Ingeniero Huergo y Brasil, bajo la autopista.

A su vez, el servicio está prestado con conductoras mujeres. Fue adjudicado a la empresa Transportes Atlántida que deberá operarlo durante dos años.

recorrido bus electrico

En total, son doce colectivos medianos, de 7 metros de largo y para 30 pasajeros (13 sentados) que tienen una autonomía de 170 kilómetros con carga completa y una velocidad máxima de 60 km por hora. El servicio funciona diariamente entre las 5 de la mañana y la 1 de la mañana.

Con los buses eléctricos, la Ciudad busca iniciar una transición tecnológica cuyo el principal objetivo es reducir las emisiones contaminantes, ya que el transporte es el encargado del 30 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y una de las principales fuentes de ruido en las ciudades.