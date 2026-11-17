El acto contó con la presencia de su hija, Sofía Gala, sus nietos, su pareja, Fernando “Pato” Galmarin y numerosas figuras del espectáculo,

La actriz y conductora Moria Casán fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en un homenaje que, además, declaró de interés cultural a la serie biográfica Moria (disponible en Netflix ), que recrea distintos momentos de su vida y trayectoria.

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El acto se realizó este lunes en el Salón Dorado de la Legislatura y contó con la presencia de su hija, Sofía Gala , su pareja, Fernando “Pato” Galmarini , sus nietos y numerosas figuras del espectáculo, entre ellas Carlos Rottemberg, Valeria Ambrosio, Jorge Telerman, María Fernanda Callejón, Leticia Brédice, Ángel de Brito y Nora Cárpena , su compañera en la histórica obra “Brujas”.

La ceremonia comenzó con un video que repasó los principales momentos de su trayectoria artística y destacó su capacidad para desafiar convenciones y construir una identidad propia.

“Hizo de cada aparición un espectáculo, vino a cuestionar las reglas del juego, en una sociedad que tantas veces les quiso decir a las mujeres cómo ser y comportarse”, señaló la voz en off.

“Reconocemos a una mujer que hizo de su identidad una bandera. Una diva que ya es parte de nuestra historia”, agregó.

El agradecimiento de Moria Casán tras ser reconocida como Personalidad Destacada de la Cultura

Al tomar la palabra, Casán agradeció a quienes la acompañaron y destacó el vínculo que construyó con distintas generaciones del ambiente artístico.

“¡Qué maravilla! Toda la gente que está acá tiene que ver con la sensibilidad del arte y la apreciación que hay cuando alguien percibe en el otro que tiene algo para dar. Empresarios que han formado parte de mi vida. Éramos todos niños cuando empecé”, expresó.

Durante su discurso, recordó sus primeros pasos en el teatro y volvió sobre el momento en que se vistió de Charles Chaplin para su debut, una experiencia que definió como “un acto de transformismo”.

También repasó distintas etapas de su carrera y destacó la posibilidad de haber concretado proyectos en diferentes formatos.

“En este estadio de mi vida poder haber hecho todo e incluso la serie y a todos los que estamos premiados en este momento, así como a los productores, para que mi serie tenga su verdad y resultado”, manifestó.

En ese sentido, hizo referencia a su presente laboral y a los desafíos que continúa asumiendo a pocos meses de cumplir 80 años.

“Con La mañana con Moria vuelvo a romper el molde porque ninguna estrella de este país se levantó a las seis y media de la mañana para hacer el programa. Estoy chocha y no parezco de 80. El programa me encanta y de miércoles a domingo hago Cuestión de género con Jorge Marrale”, contó.

La actriz también recordó sus comienzos junto al productor Carlos Rottemberg y una anécdota que involucra a sus hijos, Sofía Gala y Tomás Rottemberg, quienes compartían juegos durante la infancia.

“Tomás, el hijo de Rottemberg, jugaba con Sofía adentro de una cama y ahora es mi otro empresario. Cuando eran chicos, les decía que lo más difícil del teatro es lograr localidades agotadas”, relató.

Otro de los ejes de su intervención fue “Cuestión de género”, la obra teatral que protagoniza junto a Jorge Marrale, con la que aborda cuestiones vinculadas con la diversidad, el bullying y la política.

En ese marco, dejó una reflexión sobre los prejuicios: “Se puede romper un auto, pero no un prejuicio”.

La iniciativa para distinguir a la artista como Personalidad Destacada de la Cultura fue presentada por el diputado porteño Pablo Donati, mientras que los proyectos vinculados con la serie y la obra teatral fueron impulsados por el legislador Francisco Loupias.