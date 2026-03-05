Paro general: el Gobierno inicia acciones contra UTA y La Fraternidad y los sindicatos denuncian una "sanción política"

El Ministerio de Capital Humano anunció este jueves el inicio de sumarios contra la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad por adherirse al paro general del 19 de febrero convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) , estando vigente conciliaciones obligatorias que los alcanzaban. Los gremios se defienden y denuncian "una sanción política" . Puede haber multas económicas.

Para justificar los sumarios, Capital Humano argumenta que tanto la UTA como La Fraternidad, al adherirse al paro general de la CGT, afirman en un comunicado, incumplieron con la medida dictada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a cargo de Julio Cordero.

Los sumarios hacen referencia al último un paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral que se debatía ese día en Diputados. La medida tuvo un alto acatamiento, un 90% dijeron desde la central, principalmente en los gremios del transporte. Ya entonces, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó parte de los argumentos que hoy utiliza Capital Humano. “No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas ”, descalificó aquel día.

Según adelantaron en un comunicado, la UTA y La Fraternidad podrían ser sancionadas por infracciones que conllevan una multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado. Capital Humano justificó los sumarios alegando que tienen "el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente".

Consultados por Ámbito , desde la UTA se defendieron: "Quieren aplicar una sanción política, porque no pensamos como de ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política", afirmó Mario Caligari, secretario de Prensa del gremio.

Caligari afirma que no incumplieron la conciliación obligatoria porque el paro general no tenía vinculación con el conflicto salarial por el cual la Secretaría de Trabajo había dictado esa medida. Además, argumenta, la medida de fuerza fue convocada por la CGT, no por la UTA, quién solo adhirió. Tranquilo, Caligari descarta que los sumarios puedan avanzar. Estarían flojos de papeles, piensa.

Por su parte, Omar Maturano, líder de La Fraternidad, afirmó a este medio que no fueron notificados de los sumarios y pidió cautela. "Hay que esperar", dijo. Pero es de esperar que recurra a los mismos argumentos que la UTA. Vale recordar que Maturano es uno de los dirigentes más críticos del Gobierno y se ha sumado a movilizaciones del Frente Sindical Unidad (Fresu) contra la reforma laboral. En una entrevista, llegó a proponer "un paro por tiempo indeterminado" para frenar la reforma laboral.

Queda por ver si estos conflictos se agudizarán cuando el presidente Javier Milei promulgue la reforma laboral. En los cambios que introduce en la legislación, se encuentra una limitación del ejercicio de huelga, que para algunos sectores sólo podría para el 25% de una actividad. Este punto, en particular, es uno de los cuáles la CGT aspira a bloquear en la Justicia, porque lo considera "inconstitucional". Todavía los tribunales no se expidieron al respecto.