Los jubilados y pensionados de ANSES reciben los primeros depósitos: cronograma detallado, a partir del 7 de marzo

El organismo previsional comienza con los pagos de sus haberes a jubilados y pensionados a partir de la semana que viene.

De esta manera, ANSES pone en marcha uno de los calendarios de pago más amplios del sistema de seguridad social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , organismo que depende del Ministerio de Capital Humano , comienza con el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, pagos únicos y la Prestación por Desempleo .

Durante marzo, las prestaciones de ANSES tendrán un incremento del 13,17% , en línea con el índice de movilidad correspondiente al primer trimestre del año . Este ajuste impacta en jubilaciones, pensiones y en asignaciones clave como la AUH y la AUE.

La actualización busca compensar parcialmente el avance de la inflación y, en algunos casos, se suma a adicionales por zona u otros complementos , lo que consolida un incremento efectivo en los haberes que se liquidarán a partir del calendario de pagos de marzo .

Además, el Gobierno anunció un bono extraordinario de $70.000, que se abonará durante marzo a determinados beneficiarios del sistema previsional.

Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, los pagos se concentran en la segunda quincena del mes:

DNI 0 y 1: 20 de marzo

2 y 3: 25 de marzo

4 y 5: 26 de marzo

6 y 7: 27 de marzo

8 y 9: 30 de marzo

Cómo consultar el lugar de cobro desde Mi ANSES

Para consultar el lugar de cobro, cada beneficiario debe seguir una serie de pasos simples:

Primero, ingresar al sitio oficial de ANSES o abrir la aplicación Mi ANSES desde el celular. Luego, iniciar sesión con CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, hay que dirigirse a la sección “Cobros” o “Consultar fecha y lugar de cobro”. Allí el sistema mostrará la prestación que recibe el titular, la fecha exacta de pago y el banco o medio donde se acreditará el dinero. En caso de que el pago se realice por ventanilla, también aparecerá la sucursal asignada para retirar el dinero. Si el haber se deposita en una cuenta bancaria, el sistema indicará la entidad y el tipo de cuenta donde se acredita el monto.

Esta consulta puede realizarse en cualquier momento y de forma gratuita, y permite a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones organizar mejor el cobro de sus haberes sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Con este cronograma, el organismo ordena la acreditación de los haberes durante todo el mes de marzo, evitando la concentración de pagos en pocos días y facilitando que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones puedan acceder a sus ingresos de manera escalonada según la terminación del DNI.

Fechas confirmadas para el cobro de Pensiones No Contributivas (PNC)

Quienes perciben Pensiones No Contributivas, comenzarán a recibir sus haberes desde el 9 de marzo: