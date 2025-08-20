SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de agosto 2025 - 10:45

Brote de gripe aviar obliga al Gobierno a suspender las exportaciones de productos avícolas

Se activaron medidas sanitarias con zonas de control y vigilancia, y las autoridades prevén que la reapertura de exportaciones dependerá de que no surjan nuevos brotes en los próximos 28 días.

gripe aviar.jpg

Inmediatamente, se activaron las medidas sanitarias correspondientes. Se estableció una Zona de Control Sanitario de 3 kilómetros alrededor del foco, con restricciones de movimiento y protocolos de bioseguridad, y una zona de vigilancia de 7 kilómetros para monitoreo y rastrillaje epidemiológico. Las acciones incluyen el sacrificio de las aves afectadas, su disposición final y la limpieza y desinfección de las instalaciones.

El Senasa aclaró que la región afectada no constituye una zona de producción avícola significativa, por lo que el impacto productivo es limitado. A nivel internacional, Argentina notificará el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente las exportaciones hacia países con los que mantiene acuerdos de libre de enfermedad, entre ellos Brasil, Paraguay, Colombia, Chile, México, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China, los principales mercados del sector.

Pese a la suspensión temporal, el país podrá continuar comerciando con Estados que reconocen el esquema de zonificación y compartimentos libres de IAAP, lo que permite mantener parcialmente las exportaciones. Si no se registran nuevos brotes y transcurren al menos 28 días después del sacrificio y la desinfección del predio, Argentina podrá autodeclararse libre de la enfermedad ante la OMSA y reanudar plenamente el comercio internacional.

En el primer semestre de este año, el sector exportó 12,4 millones de toneladas por un valor de US$ 14,6 millones, según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Como antecedente reciente, hace seis días se detectó un caso positivo de IAAP H5 en aves de traspatio en Arrecifes, pero esta situación no afecta el estatus sanitario del país ni condiciona las exportaciones comerciales.

