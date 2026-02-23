Fentanilo contaminado: Casación confirmó la detención de un director del laboratorio HLB Pharma Por Vanesa Petrillo + Seguir en









Se trata de José Antonio Maiorano, jefe de la parte técnica de la empresa. En la causa se investiga más de 100 muertes.

La empresa HLB Pharma, en el medio de la tormenta por las muertes de fentanilo contaminado.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este lunes la detención de José Antonio Maiorano, el director técnico del laboratorio HLB Pharma, en la causa en la que se investigan más de 100 muertes por fentanilo contaminado.

La Sala IV, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Maiorano contra la resolución de la Cámara Federal de La Plata que confirmó el rechazo de su excarcelación.

La causa inició a raíz de la denuncia que hizo el Hospital Italiano de La Plata ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en virtud del brote de infecciones respiratorias graves en pacientes internados en terapia intensiva.

La detención había sido ordenada por el juez Ernesto Kreplak en la investigación impulsada por la fiscal María Laura Roteta, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.

Avanza la causa por fentanilo contaminado Al investigar los hechos, se encontraron restos de fentanilo en ampollas que habían sido suministradas a esos pacientes por lo que tomaron muestras y el cultivo arrojó resultado positivo para las bacterias de las muestras pertenecientes a la marca HLB PHARMA GROPU S.A.

Las muertes del caso habrían ocurrido en hospitales y clínicas ya que se habría utilizado fentanilo de uso medicinal contaminado con al menos dos bacterias elaboradas por el laboratorio HLB Pharma y su elaborador exclusivo Laboratorios Ramallo. José Antonio Maiorano se encuentra detenido desde el 25 de agosto del 2025 y está procesado en la causa como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales que terminó en la muerte de, al menos, 20 personas. Ello, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor.