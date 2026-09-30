Gobierno extendió licencia a Metrogas hasta 2047 y exige inversión de u$s187 millones

El Gobierno y Metrogas firmaron el acuerdo que extiende por 20 años la licencia de distribución. La prórroga queda sujeta a la ratificación del Poder Ejecutivo.

Metrogas es la principal distribuidora de gas del país y tendrá un nuevo horizonte regulatorio hasta 2047 si el acuerdo es ratificado por el Poder Ejecutivo.

Tras la venta de YPF a Edenor , el Gobierno nacional y Metrogas firmaron el acuerdo que extiende por 20 años la licencia para distribuir gas natural por redes , cuyo vencimiento estaba previsto para diciembre de 2027. El nuevo plazo llevará la habilitación hasta 2047 , aunque todavía resta un paso formal para que la prórroga quede firme: la ratificación mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

El entendimiento convierte a Metrogas en la segunda licenciataria del sector gasífero cuya licencia es extendida por otros 20 años , después de Transportadora de Gas del Sur (TGS), cuya prórroga hasta 2047 fue ratificada por el Decreto 495/2025. La posibilidad de una extensión por 20 años está contemplada en el artículo 6° de la Ley 24.076, modificado por la Ley Bases, y su reglamentación.

Metrogas había solicitado formalmente la extensión ante el ENARGAS en agosto de 2024. El proceso incluyó la evaluación del organismo regulador y una audiencia pública realizada en mayo de 2025. La Resolución 375/2025 declaró la validez de esa instancia y encuadró el pedido dentro del procedimiento previsto por la Ley del Gas.

El acuerdo firmado con Economía establece condiciones específicas para que Metrogas pueda acceder a la extensión. Entre ellas aparece uno de los puntos centrales de la negociación: la distribuidora y su controlante deberán desistir de los reclamos contra el Estado Nacional vinculados con la licencia , tanto en la Argentina como en jurisdicciones del exterior, con las excepciones expresamente contempladas en el acuerdo. En el país Metrogas tiene más de 2,4 millones de clientes.

La salida de los litigios busca cerrar una parte de las controversias acumuladas durante los años de emergencia y congelamiento tarifario y establecer un nuevo marco contractual para las próximas dos décadas.

El otro eje es la inversión. El acuerdo transforma en una obligación exigible un compromiso que había quedado sin un plazo operativo definido luego del congelamiento tarifario de 2019 y 2020.

Metrogas deberá ejecutar u$s186,8 millones en obras vinculadas con el servicio de distribución durante los próximos 10 años, con penalidades previstas en caso de incumplimiento. La obligación estará asociada al contrato de licencia y continuará vigente aunque se produzca un cambio en el control accionario de la compañía.

Inversiones sin traslado a las tarifas

Uno de los aspectos centrales del entendimiento es que el programa de obras no será trasladado directamente a las tarifas de los usuarios. Además, al finalizar la licencia, los activos incorporados mediante esas inversiones quedarán en poder del Estado sin que corresponda un pago adicional por ellos.

El acuerdo también establece que las eventuales controversias vinculadas con estas obligaciones deberán resolverse ante tribunales argentinos, evitando la apertura de nuevos conflictos en jurisdicciones extranjeras.

El esquema apunta así a combinar la extensión del horizonte regulatorio con obligaciones concretas de inversión, una condición relevante para una empresa cuya operación depende de una red de distribución que requiere mantenimiento, renovación y ampliación permanente.

El antecedente de TGS

La extensión de Metrogas sigue el camino abierto por TGS, cuya licencia de transporte fue prorrogada por 20 años en julio de 2025 y posteriormente ratificada por el Decreto 495/2025. En ese caso, el procedimiento también incluyó la evaluación del ENARGAS, audiencia pública y un acuerdo de prórroga firmado con el Ministerio de Economía.

El marco regulatorio establece que el prestador tiene derecho a una única prórroga de 20 años, siempre que haya cumplido sustancialmente con sus obligaciones y haya corregido las deficiencias observadas por el organismo regulador.

En el caso de Metrogas, el acuerdo firmado ahora deberá atravesar las instancias societarias y administrativas pendientes antes de su entrada en vigencia definitiva. La compañía convocó a sus accionistas a una asamblea extraordinaria para considerar la ratificación del acuerdo y los desistimientos y renuncias incluidos en la negociación.

En el marco de un encuentro con empresarios del real estate que miran con potencial a Vaca Muerta, Horacio Marín explicó que la salida de Metrogas no respondió solo a una decisión de portafolio, sino también a una cuestión regulatoria. “Por ley, YPF no puede tener Metrogas. Por disposición de la Ley de Defensa de la Competencia, YPF tenía que salir de Metrogas”, señaló. Y agregó: “Además, no es core de YPF y no veíamos por qué estar en Metrogas”.

La prórroga también adquiere relevancia en el marco del proceso de cambio accionario de Metrogas. YPF acordó vender a Edenor el 70% de Metrogas y el 5% de Metroenergía por u$s780 millones, operación que todavía requiere cumplir condiciones regulatorias para su cierre. La extensión de la licencia hasta 2047 aporta, en ese contexto, un horizonte contractual de largo plazo para la distribuidora.

Con el acuerdo, Metrogas queda ante un nuevo escenario: 20 años adicionales de licencia, u$s186,8 millones de inversión obligatoria y un esquema destinado a cerrar los reclamos pendientes con el Estado. El paso que resta es la ratificación del Poder Ejecutivo, que convertirá el entendimiento firmado en el nuevo marco contractual de la principal distribuidora de gas del país.