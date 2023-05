El PBI de los 38 países más importantes que conforman la OCDE creció en el primer trimestre

Por otro lado, en Reino Unido el crecimiento no mostró mayores cambios y se mantuvo en 0,1%, y Alemania dio un vuelco, manteniéndose invariable tras caer 0,5% en el periodo previo. Otro punto en el cual las potencias divergen es en las causas de la expansión.

Según los datos publicados por su organismo estadístico, el crecimiento de Japón se vio especialmente impulsado por la demanda doméstica (+0,7%) pero sufrió, como contraparte, una caída en las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones).

Francia, en tanto, tuvo su motor en las exportaciones netas con un crecimiento de 1,1% en exportaciones y una caída de 0,6% en importaciones; mientras que en Estados Unidos si bien se aceleró el consumo (+0,9% contra +0,3% del trimestre previo), hubo una deceleración en la inversión de inventarios.

Por otra parte, Reino Unido tuvo como viento en contra al menor gasto público y al mayor déficit comercial; Italia se vio impulsada por las exportaciones netas y la demanda doméstica; mientras que en Alemania crecieron las inversiones y las exportaciones, pero cayó el gasto público y el consumo privado.

Qué pasa con los países cercanos a Ucrania

En este caso tampoco se encuentra un patrón común: Lituania (-3,0%) y Hungría (-0,2%) registraron contracciones, mientras que creció en Polonia (+3,9%) y Eslovaquia (+0,2%).

Entre los demás países del bloque que presentaron datos del primer trimestre, hubo crecimiento en Portugal (+1,6%), Colombia (+1,4%), México (+1,3%), y Finlandia (+1,1%); mientras que se contrajo en Irlanda (-2,7%).

Pese a un estancamiento generalizado, el PBI promedio en el área de la OCDE ya superó largamente el de la pre-pandemia, situándose 4,5% por encima del registrado en el último trimestre de 2019.

No obstante, existen casos individuales notables en el cual aún no se alcanzó dicho hito: las economías de Reino Unido, Alemania, España y Republica Checa son las únicas en el bloque que todavía no lograron volver a sus niveles previos a la pandemia hasta el momento.