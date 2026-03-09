El plazo fijo no repunta: así operan los bancos hoy, lunes 9 de marzo + Seguir en









Las entidades ofrecen rendimientos moderados para depósitos en pesos a 30 días. Qué interés paga cada banco y cómo comparar las opciones disponibles.

La herramienta más elegida por los ahorristas conservadores argentinos sigue siendo el plazo fijo. Depositphotos

Durante años, el plazo fijo fue uno de los instrumentos más elegidos por los argentinos para preservar ahorros en pesos. Las tasas ofrecidas por los bancos vienen mostrando niveles relativamente bajos en comparación con etapas anteriores, algo que muchos ahorristas siguen de cerca. El contexto económico, los movimientos de la política monetaria y la estrategia de cada entidad explican parte de ese panorama.

En la práctica, el plazo fijo continúa siendo una herramienta accesible y fácil de contratar, incluso de manera online. Pero entre los ahorristas aparece una pregunta recurrente: si conviene o no inmovilizar el dinero por 30 días cuando los rendimientos parecen haberse quedado cortos frente a otras alternativas del mercado.

Plazo Fijo Plata Tasas del plazo fijo hoy, 9 de marzo 2026 Según datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades financieras informan periódicamente las tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos en pesos, generalmente tomando como referencia colocaciones a 30 días para clientes particulares.

Este indicador permite comparar cuánto paga cada banco por el mismo tipo de depósito. En líneas generales, los rendimientos se mantienen dentro de un rango relativamente cercano entre las principales entidades, aunque siempre hay diferencias que pueden inclinar la balanza para quienes buscan algunos puntos extra.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Además, existe la posibilidad de realizar plazos fijos online incluso sin ser cliente del banco, una modalidad habilitada por el BCRA que busca fomentar la competencia entre entidades. El proceso suele ser rápido: el ahorrista carga sus datos, transfiere el dinero desde su cuenta y confirma la colocación.

Los principales bancos del país ofrecen estos porcentajes correspondientes a este lunes 9 de marzo: Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 23%

: 23% Banco Macro : 27%

: 27% Banco Credicoop : 22%

: 22% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 21%

