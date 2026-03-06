Cambios en el plazo fijo: así operan los bancos hoy, viernes 6 de marzo + Seguir en









Entidades financieras ajustan rendimientos de depósitos a 30 días y la diferencia entre tasas vuelve clave elegir dónde colocar pesos.

Los plazos fijos se mueven por debajo la línea del 30%. Depositphotos

El plazo fijo es una herramienta clásica del sistema bancario, fácil de abrir y con rendimientos conocidos desde el primer día. Sin embargo, las tasas que pagan los bancos no son iguales y pueden cambiar con bastante frecuencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante los últimos meses el escenario financiero local fue modificándose. La eliminación del piso mínimo obligatorio para los plazos fijos, una decisión tomada por el regulador monetario, dejó que cada banco defina libremente cuánto interés ofrece a los ahorristas. Ese cambio generó más competencia entre entidades, pero también una mayor dispersión en los rendimientos.

inversiones plazo fijo Depositphotos Tasas del plazo fijo hoy, 6 de marzo 2026 Según el comparador oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los bancos informan diariamente las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos en pesos a 30 días, que es el plazo más elegido por los ahorristas. Estos son los números de las principales entidades financieras del país este viernes 6 de marzo:

Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander: 23%

23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% Banco Macro : 27%

: 27% BBVA : 23%

: 23% Banco Credicoop : 22%

: 22% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 21%

Depositphotos

Temas Plazo fijo