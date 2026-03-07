Lo que se gana al depositar $500.000 en un plazo fijo, a 30 días + Seguir en









Este tipo de inversión genera una ganancia mensual distinta, según se haga en sucursal o por homebanking: averiguá cuánto podés ganar.

El plazo fijo es una de las inversiones más utilizadas en Argentina por su bajo riesgo. Depositphotos

Los plazos fijos tradicionales siguen siendo una de las formas más elegidas para ahorrar en pesos, con riesgo bajo y rentabilidad conocida. En febrero de 2026, si analizamos las tasas que ofrece el Banco de la Nación Argentina (BNA) para depósitos a 30 días, podemos estimar con claridad cuánto interés generaría una inversión de $250.000 y qué diferencia puede significar hacerlo por homebanking o en sucursal.

Antes de invertir, siempre es recomendable comparar tasas, canales de contratación y condiciones, aunque en este caso nos basamos exclusivamente en el Banco Nación, que ofrece condiciones representativas del mercado.

Plazo Fijo Plata Los tipos de plazo fijo: sucursal y homebanking Existen dos formas principales de constituir un plazo fijo tradicional:

Plazo fijo en sucursal Se realiza de manera presencial en una entidad bancaria. El cliente deposita el dinero en el banco y el capital queda inmovilizado durante el período elegido.

Características principales:

Se realiza en una ventanilla o sucursal bancaria .

Tiene un plazo mínimo de 30 días .

Generalmente ofrece una tasa algo menor que la modalidad digital. Plazo fijo por homebanking Es la modalidad más utilizada actualmente porque se puede realizar desde la computadora o el celular. Sus ventajas son: Se puede hacer sin ir al banco .

Permite operar desde homebanking o apps bancarias .

En muchos casos ofrece tasas más altas que la sucursal. Por estas razones, muchos bancos buscan incentivar el uso de canales digitales ofreciendo mejores rendimientos. Las tasas de los plazos fijos Las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina varían según el banco y las condiciones del mercado financiero. En el caso del Banco Nación, las tasas utilizadas como referencia para depósitos a 30 días son: TNA en sucursal: 20,50%

TNA por homebanking: 25,00% La Tasa Nominal Anual (TNA) indica cuánto pagaría el banco en intereses si la inversión se mantuviera durante todo un año. Para calcular el rendimiento de un plazo fijo a 30 días, se toma una proporción mensual de esa tasa. En general, los bancos argentinos ofrecen tasas similares para depósitos tradicionales a corto plazo, aunque pueden variar levemente entre entidades. Lo que se obtiene al invertir $500.000 en un plazo fijo en 30 días Si una persona decide invertir $500.000 durante 30 días, el rendimiento dependerá del canal utilizado para constituir el plazo fijo. Si se realiza en sucursal (TNA 20,50%) Intereses ganados: $8.424,66

Total al vencimiento: $508.424,66 Si se realiza por homebanking (TNA 25,00%) Intereses ganados: $10.273,97

Total al vencimiento: $510.273,97 La diferencia entre ambas modalidades muestra que operar de forma digital puede generar una ganancia mayor por el mismo capital y el mismo plazo de inversión.