Deuda: el Tesoro lanzó un nuevo canje de letras dólar linked para postergar vencimientos a enero de 2027

La Secretaría de Finanzas convocó a los tenedores de la LELINK que vence el 30 de noviembre a una operación de conversión por un nuevo título con vencimiento el 29 de enero de 2027. La licitación se realizará el martes 17 y permitirá extender los compromisos sin modificar la cobertura frente al dólar oficial.

El Tesoro busca aliviar los vencimientos de noviembre mediante un nuevo canje de deuda dólar linked, que permitirá trasladar parte de los pagos a enero de 2027.

El Ministerio de Economía anunció este viernes una nueva operación de conversión de deuda para trasladar parte de los vencimientos de noviembre a comienzos de 2027. La Secretaría de Finanzas convocó a los tenedores de la letra dólar linked D30N6 , que vence el 30 de este mes, a canjear sus títulos por una nueva LELINK con vencimiento el 29 de enero de 2027.

El llamado se realizará el martes 17 de noviembre y permitirá extender 60 días los compromisos que los inversores acepten convertir. Los participantes entregarán la letra que ya poseen y recibirán otra vinculada al dólar oficial. El alivio sobre los pagos de noviembre dependerá del grado de adhesión.

La convocatoria llega después de la licitación ordinaria del miércoles 11, en la que el Tesoro recibió ofertas por $11,60 billones y adjudicó $8,87 billones. Economía informó un rollover superior al 103%, pero, al incluir los pagos de dos Boncer excluidos del cálculo oficial, el nivel de renovación efectivo se ubicó cerca del 84%, según estimaciones privadas. La diferencia supuso una liberación neta de aproximadamente $1,7 billones.

La administración de vencimientos cobra relevancia en un mes para el que se habían estimado compromisos de deuda en pesos por $40,4 billones. Frente a ese calendario, Finanzas busca disminuir los pagos concentrados a fin de mes y trasladarlos al inicio del próximo año, sin alterar el tipo de cobertura cambiaria.

El canje anterior de LELINK fue el 20 de octubre. Entonces, el Tesoro rescató el 72,85% del valor nominal en circulación de la D30O6. Entre los nuevos títulos adjudicados figuraron u$s2.681 millones de valor nominal de la D30N6, precisamente la letra que ahora se propone convertir. Parte de los compromisos trasladados desde octubre vuelven así a entrar en una operación de refinanciación.

Esta vez, el menú es más acotado. Mientras que en octubre se ofrecieron tres alternativas con vencimientos entre noviembre de 2026 y junio de 2027, ahora Finanzas propone un único instrumento, que vence en enero próximo. El Gobierno no comunicó un monto objetivo para la conversión: la colocación tendrá como límite el máximo permitido por la normativa vigente.

Qué letra ofrece el Tesoro y cómo será la subasta

La nueva LELINK será una letra cero cupón, emitida en dólares y pagadera en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central (Comunicación A 3500) correspondiente al tercer día hábil anterior al pago. No abonará intereses periódicos y cancelará íntegramente el capital al vencimiento. Así, mantendrá la cobertura ante movimientos del dólar oficial.

La licitación tendrá un único pliego competitivo. Los participantes deberán indicar el valor nominal de la nueva letra que desean recibir y el precio en dólares por cada u$s1.000 de valor nominal. El precio de mercado de la D30N6 se anunciará antes de la apertura y, junto con el precio de corte de la subasta, determinará la cantidad del título original que deberá entregarse.

Las ofertas se recibirán el martes de 11.30 a 15. Los adjudicatarios tendrán plazo hasta las 17 del jueves 19 para transferir la D30N6 y la liquidación será el viernes 20. La oferta mínima será de u$s10.000 de valor nominal.

El resultado permitirá medir qué proporción del vencimiento del 30 de noviembre consigue trasladar el Tesoro a enero. La operación apunta a reprogramar los compromisos existentes, sin obtener financiamiento fresco.