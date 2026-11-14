Sabores de la tradición judía y de Medio Oriente durante todo el día

Con una propuesta que combina recetas de la tradición judía, sabores de Medio Oriente y productos de elaboración propia, Café Mishiguene suma una nueva sede en Núñez y amplía su recorrido por Buenos Aires.

La cocina judía guarda en sus recetas una historia de viajes, encuentros y tradiciones que se transmiten de generación en generación. En Café Mishiguene , ese legado adopta una forma más informal y cotidiana, en una carta que recupera sabores de la inmigración y los acerca a distintos momentos del día.

La propuesta combina panadería artesanal, café de especialidad y platos que recorren tanto la gastronomía judía como la de Medio Oriente en un formato que permite pasar por un desayuno, un almuerzo o una merienda, pero también sentarse a comer algo más elaborado o pedir para llevar.

Con su nueva apertura en Núñez, el proyecto suma una tercera dirección a las que ya funcionan en Palermo y Belgrano. El local ubicado en Congreso y Montañeses mantiene el espíritu descontracturado de la marca, con una estética luminosa en tonos celestes, blancos y detalles naranjas, materiales como vidrio y acero inoxidable, una mesa comunitaria y cocina a la vista.

También cuenta con sectores al aire libre, pensados para disfrutar de una pausa en la vereda. Cada sede tiene su propia identidad, pero todas comparten una misma idea: acercar una cocina con raíces y sabores reconocibles a una experiencia urbana, flexible y sin demasiados protocolos.

Desde temprano, la panadería y los desayunos marcan el comienzo del recorrido. Hay croissants clásicos y rellenos de dulce de leche o chocolate, rolls de canela y otras piezas de pastelería artesanal, junto con bagels, tostadas con palta, tomate y huevo, avocado toast y huevos revueltos con lox de trucha.

Para acompañar, la carta ofrece café de especialidad, masagrán, jugos y batidos frutales. Una combinación que permite resolver un desayuno rápido o quedarse un rato más frente a una taza de café y algo dulce.

Un recorrido gastronómico que acerca los sabores de la cocina de inmigración

Al mediodía, la carta se abre a los sabores de la cocina judía y de Medio Oriente con una selección de preparaciones para compartir. Bajo el apartado Schmear, Nosh, Mezze aparecen pickles de verduras, tabule, falafels y latkes de papa, que se pueden pedir solos o acompañados con trucha ahumada.

También hay dips de babaganoush y hummus en distintas versiones, desde las más clásicas hasta otras con brócoli asado, hongos con cebolla o estofado y salchicha parrillera. Son platos que invitan a armar la mesa entre varios y probar un poco de cada cosa.

Los sándwiches son otro punto fuerte, tanto por sus rellenos como por la variedad de panes que los sostienen: pletzalej, pan de campo, pita, laffa y bagel. El pastrón y el lox aparecen entre los ingredientes protagonistas, junto con preparaciones como los arayes de kebab de cordero. A eso se suman especialidades que salen del horno de piedra, como manakish, lajmayin, burekas y kachapuri. Para quienes prefieren un plato principal, hay clásicos como varenikes, guefilte fish, schnitzel de pollo y shakshuka, que amplían el recorrido por distintas tradiciones culinarias.

La parte dulce retoma ese cruce entre recetas tradicionales y preparaciones más contemporáneas. Babka, baklava, strudel, maamoul y cigarros de masa philo conviven con tartas y mousse de chocolate, en una selección que también funciona para acompañar la merienda. En bebidas, además del café de especialidad, hay jugos, mocktails y cócteles, junto con una selección de vinos que incluye una etiqueta propia —Mishiguene Syrah-Garnacha Familia Catena— desarrollada en colaboración con Bodega Catena Zapata.

Así, Café Mishiguene propone un recorrido gastronómico que va mucho más allá de una cafetería: una manera de acercarse a los sabores de la cocina de inmigración en cualquier momento del día.

Dirección: Cabello 3181, Palermo; Arcos 1521, Belgrano; Congreso 1602, Núñez.