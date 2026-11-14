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14 de noviembre 2026 - 00:00

Sabores de la tradición judía y de Medio Oriente durante todo el día

Con una propuesta que combina recetas de la tradición judía, sabores de Medio Oriente y productos de elaboración propia, Café Mishiguene suma una nueva sede en Núñez y amplía su recorrido por Buenos Aires.

Con su nueva apertura en Núñez, Café Mishiguene, mantiene el espíritu descontracturado de la marca.

Con su nueva apertura en Núñez, Café Mishiguene, mantiene el espíritu descontracturado de la marca.

La cocina judía guarda en sus recetas una historia de viajes, encuentros y tradiciones que se transmiten de generación en generación. En Café Mishiguene, ese legado adopta una forma más informal y cotidiana, en una carta que recupera sabores de la inmigración y los acerca a distintos momentos del día.

La propuesta combina panadería artesanal, café de especialidad y platos que recorren tanto la gastronomía judía como la de Medio Oriente en un formato que permite pasar por un desayuno, un almuerzo o una merienda, pero también sentarse a comer algo más elaborado o pedir para llevar.

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Con su nueva apertura en Núñez, el proyecto suma una tercera dirección a las que ya funcionan en Palermo y Belgrano. El local ubicado en Congreso y Montañeses mantiene el espíritu descontracturado de la marca, con una estética luminosa en tonos celestes, blancos y detalles naranjas, materiales como vidrio y acero inoxidable, una mesa comunitaria y cocina a la vista.

También cuenta con sectores al aire libre, pensados para disfrutar de una pausa en la vereda. Cada sede tiene su propia identidad, pero todas comparten una misma idea: acercar una cocina con raíces y sabores reconocibles a una experiencia urbana, flexible y sin demasiados protocolos.

Desde temprano, la panadería y los desayunos marcan el comienzo del recorrido. Hay croissants clásicos y rellenos de dulce de leche o chocolate, rolls de canela y otras piezas de pastelería artesanal, junto con bagels, tostadas con palta, tomate y huevo, avocado toast y huevos revueltos con lox de trucha.

Para acompañar, la carta ofrece café de especialidad, masagrán, jugos y batidos frutales. Una combinación que permite resolver un desayuno rápido o quedarse un rato más frente a una taza de café y algo dulce.

Un recorrido gastronómico que acerca los sabores de la cocina de inmigración

Al mediodía, la carta se abre a los sabores de la cocina judía y de Medio Oriente con una selección de preparaciones para compartir. Bajo el apartado Schmear, Nosh, Mezze aparecen pickles de verduras, tabule, falafels y latkes de papa, que se pueden pedir solos o acompañados con trucha ahumada.

También hay dips de babaganoush y hummus en distintas versiones, desde las más clásicas hasta otras con brócoli asado, hongos con cebolla o estofado y salchicha parrillera. Son platos que invitan a armar la mesa entre varios y probar un poco de cada cosa.

Los sándwiches son otro punto fuerte, tanto por sus rellenos como por la variedad de panes que los sostienen: pletzalej, pan de campo, pita, laffa y bagel. El pastrón y el lox aparecen entre los ingredientes protagonistas, junto con preparaciones como los arayes de kebab de cordero. A eso se suman especialidades que salen del horno de piedra, como manakish, lajmayin, burekas y kachapuri. Para quienes prefieren un plato principal, hay clásicos como varenikes, guefilte fish, schnitzel de pollo y shakshuka, que amplían el recorrido por distintas tradiciones culinarias.

La parte dulce retoma ese cruce entre recetas tradicionales y preparaciones más contemporáneas. Babka, baklava, strudel, maamoul y cigarros de masa philo conviven con tartas y mousse de chocolate, en una selección que también funciona para acompañar la merienda. En bebidas, además del café de especialidad, hay jugos, mocktails y cócteles, junto con una selección de vinos que incluye una etiqueta propia —Mishiguene Syrah-Garnacha Familia Catena— desarrollada en colaboración con Bodega Catena Zapata.

Así, Café Mishiguene propone un recorrido gastronómico que va mucho más allá de una cafetería: una manera de acercarse a los sabores de la cocina de inmigración en cualquier momento del día.

Dirección: Cabello 3181, Palermo; Arcos 1521, Belgrano; Congreso 1602, Núñez.

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