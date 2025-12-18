El secreto mejor guardado para mujeres mayores de 50: cuál es el ejercicio que promete fortalecer tu espalda + Seguir en









Una de las zonas más afectadas con el paso del tiempo, sin dudas es la lumbar y por eso hay que saber cómo aliviarla.

El ejercicio es fundamental para cuidar el bienestar corporal. Imagen: Freepik

Mantener una vida activa es clave para la salud, especialmente después de los 50 años, cuando el cuerpo empieza a perder masa muscular. El ejercicio regular no solo mejora el bienestar general, sino que también ayuda a prevenir dolores crónicos, mantiene la independencia física y favorece una mejor calidad de vida.

Para muchas mujeres, encontrar una rutina sencilla y eficaz puede marcar la diferencia entre una espalda débil y una más fuerte y estable. En ese sentido, los especialistas señalan que hay un ejercicio que destaca por su simplicidad y resultados, y que puede realizarse incluso desde casa con poco equipamiento, convirtiéndose en una herramienta accesible para fortalecer los músculos de la espalda.

Remo sentado con banda de resistencia El uso de estos elementos hace al ejercicio más accesible y menos peligroso para todos. Imagen: Reddit El mejor ejercicio para fortalecer los músculos de la espalda El ejercicio recomendado para mujeres de 55 años que buscan fortalecer la espalda es el remo sentado con banda de resistencia. Este movimiento trabaja de forma integral la musculatura de la parte central y alta de la espalda, incluyendo dorsales, romboides y trapecios, sin sobrecargar las articulaciones ni exigir equipo de gimnasio.

El remo con banda de resistencia no solo ayuda a mejorar la postura, sino que también contribuye a estabilizar el tronco, reducir la tensión en la zona lumbar y fomentar una mayor sensación de seguridad en las actividades diarias. Su ejecución progresiva permite ajustar la intensidad según el nivel de fuerza de cada persona, lo que lo convierte en un ejercicio seguro y adaptable.

Cómo realizarlo correctamente Para hacer el remo sentado con banda de resistencia de forma eficaz, siéntate en el suelo con las piernas extendidas y coloca la banda alrededor de las plantas de los pies. Toma cada extremo con las manos, manteniendo la espalda recta y el abdomen activado. Desde esa posición inicial, tira de los extremos hacia el torso sin encorvar los hombros, juntando suavemente los omóplatos.

El movimiento debe ser controlado tanto al tirar como al regresar a la posición inicial; 12 a 15 repeticiones constituyen un buen punto de partida. Evitar tirones bruscos y mantener la columna alineada durante todo el ejercicio es fundamental para obtener beneficios y prevenir molestias. Con la práctica habitual, este ejercicio puede fortalecer de manera notable la espalda y mejorar la postura general.

