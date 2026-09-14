El Tamagotchi de los 90 vuelve en forma de anillo: ¿cómo funciona y cuánto vale?

Bandai presentó una versión diminuta del clásico juguete virtual, con pantalla a color y más de 30 personajes para criar.

Hay juguetes que quedaron asociados para siempre con una época y otros productos que, contra todo pronóstico, encuentran la manera de volver. El Tamagotchi pertenece a ese segundo grupo: tres décadas después de su aparición, Bandai presentó una versión que lleva la mascota virtual directamente en el dedo.

El nuevo dispositivo se llama Tamagotchi ring y fue desarrollado para celebrar los 30 años de la franquicia. Conserva la idea central del producto original, pero reduce el formato a un pequeño anillo con pantalla a color .

El nuevo Tamagotchi llega en un formato que no se había utilizado antes dentro de la franquicia: un anillo interactivo . El dispositivo mide aproximadamente 28 milímetros de alto por 23 milímetros de ancho, una dimensión que lo convierte en el modelo más pequeño de la serie con pantalla a color.

La franquicia japonesa mantiene vigente la estética que la hizo popular entre los jóvenes de los años 90.

Para tener una referencia, el Tamagotchi original, lanzado en 1996, tenía unos 50 milímetros de alto. El nuevo modelo representa aproximadamente el 56% de esa longitud y concentra su funcionamiento en un cuerpo diminuto.

La pantalla LCD a color mide apenas 0,56 pulgadas . Aunque conserva la característica forma de huevo, el dispositivo fue pensado para llevarse puesto y atender a la mascota sin necesidad de sacar otro aparato del bolsillo.

La compañía presentó el dispositivo como parte de los festejos por las tres décadas de la marca, que comenzó con aquel pequeño aparato que muchos chicos llevaban colgado de la mochila.

Todo lo que podés hacer con la mascota virtual más pequeña del mundo

Aunque el formato cambió radicalmente, la mecánica básica sigue siendo reconocible para quienes tuvieron un Tamagotchi en los 90. El usuario debe alimentar, cuidar y atender a su mascota virtual para acompañar su crecimiento.

El nuevo modelo reúne 30 personajes populares de distintas generaciones de Tamagotchi. La mascota puede evolucionar hacia diferentes personajes de acuerdo con la manera en que se la cuide e incluso existe la posibilidad de que aparezcan personajes secretos.

La propuesta apunta a recuperar la dinámica de atención que caracterizó al juguete original. En aquel momento, tener un Tamagotchi significaba recordar que había una criatura digital que necesitaba cuidados periódicos. La gracia estaba justamente en esa pequeña responsabilidad: alimentarlo, mantenerlo limpio y atender sus necesidades.

La diferencia es que ahora esa mascota puede acompañar al usuario prácticamente todo el tiempo, porque el dispositivo está colocado en un dedo. El concepto mantiene así una de las características que hizo famoso al producto: transformar una pantalla pequeña en una especie de mascota portátil. La tecnología es mucho más avanzada que la del modelo original, pero la experiencia buscada continúa siendo bastante simple.

También cambia la relación física con el dispositivo. El primer Tamagotchi se comercializó con una cadena para poder llevarlo colgado y, con los años, la franquicia pasó por diferentes formatos, entre ellos los relojes inteligentes. El anillo representa el siguiente paso de esa idea de tener a la mascota siempre encima.

Cuándo llega y cuánto cuesta la nueva locura de los noventa

El Tamagotchi ring comenzó a aceptar reservas en Japón el 27 de agosto de 2026 a través de Premium Bandai. Su precio oficial es de 7.700 yenes, impuestos incluidos, y las primeras entregas están previstas para febrero de 2027. La página oficial de Bandai establece además una fecha de cierre de reservas para el 6 de octubre de 2026. El producto está dirigido oficialmente a mayores de 15 años.

En dólares, distintos medios ubicaron el precio japonés alrededor de los u$s50. En tiendas internacionales ya aparecen unidades ofrecidas por valores superiores, pero esos montos no equivalen al precio oficial fijado por Bandai para Japón.

El regreso tiene, además, un componente generacional. Quienes conocieron el Tamagotchi original ahora pueden encontrarse con una versión mucho más pequeña y sofisticada del mismo concepto, mientras que para los más jóvenes funciona como una mascota digital portátil con una estética retro.