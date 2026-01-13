Cuáles fueron los siete productos que más aumentaron en diciembre 2025 + Seguir en









Los alimentos continúan siendo el factor de mayor incidencia en la inflación, con las frutas subiendo de precio en simultáneo al decrecimiento de las verduras.

Las frutas y verduras fueron el rubro en el que más impactó la inflación. Foto: Mercado Central

Por sexto mes consecutivo la inflación no bajó en la Argentina y los alimentos siguen siendo los productos más importante para explicar ese fenómeno. Según el INDEC, el aumento de precios en diciembre de 2025 fue del 2,8%, lo que redundó en una variación anual del 31,5%, su menor nivel desde 2017, cuando el índice cerró en 24,8%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese marco, el costo de las canastas básicas se aceleró: la de alimentos un 4,1% mensual en diciembre, en tanto que la total saltó desde el 3,6% al 4,1% el último mes del año. Así, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó de $1.308.713 en diciembre para no caer en la pobreza, en tanto que para no caer en la indigencia el valor subió hasta los $589.510. Es así que la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $190.780 por persona, el mes pasado, en tanto que la Canasta Básica Total, fue de $423.532 el último mes de 2025.

Cuáles son los siete productos que más aumentaron en diciembre 2025 En un mes particular como lo es diciembre por las fiestas, alimentos y bebidas aumentó por encima del promedio en torno al 3,1%, siendo la división con mayor incidencia. Entre las subas destacadas se ubicó Transporte (+4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%), y Comunicación (+3,3%).

limones.jpg El limón tuvo un fuerte aumento de precios en diciembre, por encima del 31%. Entre la selección de alimentos, bebidas y otros artículos para el GBA que releva el INDEC, se observaron fuertes alzas los siguientes productos:

Limón por kilo: +31,2%

Manzana deliciosa por kilo: +16,4%

Asado por kilo: +13,5%

Cuadril por kilo: +10,4%

Nalga por kilo: +9,9%

Naranja por kilo: +9,7%

Zapallo anco por kilo: +9,4%

Carne picada común por kilo: +7,6%

Pan de mesa por 390 gramos: +6,3%

Hamburguesas congeladas por cuatro unidades: +4,6% Con una inflación más moderada, también hubieron productos que durante diciembre mostraron fuertes bajas, sobre todo entre las verduras, donde se destacan:

Tomate redondo por kilo: -33,7%

Cebolla por kilo: -3%

Jamón cocido por kilo: -2,5%

Papa por kilo: -1,1%

Manteca por 200 gramos: -0,6%

Queso de sardo por kilo: -0,1%

Temas productos

Inflación

INDEC

alimentos