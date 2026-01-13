SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de enero 2026 - 17:09

Cuáles fueron los siete productos que más aumentaron en diciembre 2025

Los alimentos continúan siendo el factor de mayor incidencia en la inflación, con las frutas subiendo de precio en simultáneo al decrecimiento de las verduras.

Las frutas y verduras fueron el rubro en el que más impactó la inflación.

Las frutas y verduras fueron el rubro en el que más impactó la inflación.

Foto: Mercado Central

Por sexto mes consecutivo la inflación no bajó en la Argentina y los alimentos siguen siendo los productos más importante para explicar ese fenómeno. Según el INDEC, el aumento de precios en diciembre de 2025 fue del 2,8%, lo que redundó en una variación anual del 31,5%, su menor nivel desde 2017, cuando el índice cerró en 24,8%.

En ese marco, el costo de las canastas básicas se aceleró: la de alimentos un 4,1% mensual en diciembre, en tanto que la total saltó desde el 3,6% al 4,1% el último mes del año. Así, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó de $1.308.713 en diciembre para no caer en la pobreza, en tanto que para no caer en la indigencia el valor subió hasta los $589.510. Es así que la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $190.780 por persona, el mes pasado, en tanto que la Canasta Básica Total, fue de $423.532 el último mes de 2025.

Informate más

Cuáles son los siete productos que más aumentaron en diciembre 2025

En un mes particular como lo es diciembre por las fiestas, alimentos y bebidas aumentó por encima del promedio en torno al 3,1%, siendo la división con mayor incidencia. Entre las subas destacadas se ubicó Transporte (+4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%), y Comunicación (+3,3%).

limones.jpg
El limón tuvo un fuerte aumento de precios en diciembre, por encima del 31%.

El limón tuvo un fuerte aumento de precios en diciembre, por encima del 31%.

Entre la selección de alimentos, bebidas y otros artículos para el GBA que releva el INDEC, se observaron fuertes alzas los siguientes productos:

  • Limón por kilo: +31,2%
  • Manzana deliciosa por kilo: +16,4%
  • Asado por kilo: +13,5%
  • Cuadril por kilo: +10,4%
  • Nalga por kilo: +9,9%
  • Naranja por kilo: +9,7%
  • Zapallo anco por kilo: +9,4%
  • Carne picada común por kilo: +7,6%
  • Pan de mesa por 390 gramos: +6,3%
  • Hamburguesas congeladas por cuatro unidades: +4,6%

Con una inflación más moderada, también hubieron productos que durante diciembre mostraron fuertes bajas, sobre todo entre las verduras, donde se destacan:

  • Tomate redondo por kilo: -33,7%
  • Cebolla por kilo: -3%
  • Jamón cocido por kilo: -2,5%
  • Papa por kilo: -1,1%
  • Manteca por 200 gramos: -0,6%
  • Queso de sardo por kilo: -0,1%

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias