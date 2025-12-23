La joya de Buenos Aires que nunca pasa de moda y es perfecto para una escapada romántica + Seguir en









Una localidad cercana que es conocida por su laguna y esconde vistas muy pintorescas para disfrutar.

La laguna es ideal para actividades acuáticas o mirar atardeceres. Imagen: Blog Matecito Viajero

No siempre es necesario irse muy lejos de la ciudad para encontrar un destino turístico ideal, especialmente si se busca tranquilidad, naturaleza y un ambiente pintoresco para una escapada romántica. En la provincia de Buenos Aires existen localidades que combinan paisajes lacustres, historia y actividades al aire libre a pocas horas de la Capital.

Una de esas opciones clásicas, accesibles y llenas de encanto se sitúa junto a una amplia laguna, ofreciendo postales de atardeceres, paseos costeros y rincones para disfrutar en pareja sin multitudes ni largos traslados.

Chascomús El Centro Cívico es muy pintoresco y tranquilo. Ideal para relajarse y contemplar los alrededores. Imagen: Guía Chascomús Dónde se ubica Chascomús Chascomús se encuentra en el noreste de la provincia, aproximadamente a 130 kilómetros al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ciudad se ubica a orillas de la famosa laguna, que se extiende alrededor del casco urbano y es el principal rasgo geográfico del lugar.

En un radio de 30 km alrededor se encuentran localidades y parajes rurales, pequeñas estancias, espacios verdes y rutas que conectan con otros centros urbanos del interior bonaerense.

Qué se puede hacer en Chascomús La laguna de Chascomús es el gran atractivo de este destino, donde se pueden realizar actividades como paseos en kayak, windsurf y kitesurf, además de alquiler de botes y pesca deportiva en temporada. El camino que circunda la laguna invita a caminar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar de los atardeceres sobre el agua.

El centro histórico ofrece paseos por calles emblemáticas, plazas y construcciones de valor cultural, junto con espacios verdes como el Parque de los Libres del Sur. También se puede recorrer la Plaza Independencia, la antigua estación de ferrocarril, la Casa Natal de Raúl Alfonsín, la Capilla de los Negros y el Museo Pampeano, que aportan historia y patrimonio local al turismo urbano. Cómo ir hasta Chascomús Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto, la ruta más directa es tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata y luego la Ruta Nacional 2 hacia el sur, hasta el desvío que conduce directamente a Chascomús. El viaje suele durar entre una hora y media y dos horas, dependiendo del tránsito, lo que lo convierte en una escapada ideal para un fin de semana romántico sin largos traslados.