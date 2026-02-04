En el PRO piden al Gobierno cuidar la "confianza" y "transparencia" del INDEC tras la renuncia de Marco Lavagna

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la legisladora porteña, Laura Alonso, alertaron sobre el riesgo de perder la confianza ganada desde 2016. La salida intempestiva del economista generó críticas hacia la administración nacional.

A través de diferentes referentes el partido, el PRO advirtió sobre el riesgo de pérdida de transparencia y confianza en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) luego de la renuncia de su titular, Marco Lavagna , a raíz de la decisión del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, de postergar la implementación del nuevo método para medir la inflación.

El economista presentó su renuncia como titular del INDEC durante el mediodía del lunes, en medio de una disputa con la primera plana del gobierno nacional por el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). El arranque de este nuevo cálculo, según anticiparon hace meses desde el instituto estadístico, debía ser el próximo martes 10 de febrero, pero Caputo aclaró que se postergará "hasta que el proceso de desinflación esté consolidado " .

En una carta difundida a los trabajadores, Lavagna no profundizó en los motivos de su alejamiento, aunque fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que se debió a las diferencias con el titular del Palacio de Hacienda respecto a los tiempos de implementación del futuro índice inflacionario. Su salida intempestiva generó críticas hacia la administración nacional.

En diálogo con TN, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , se expresó al respecto. Si bien negó que detrás de la renuncia exista una intención de manipulación de las estadísticas, ni que lo hubiera habido anteriormente durante la gestión de Milei, reconoció que hay una “percepción honesta de la gente de que hay cosas que le aumentan más que la inflación y que la guita no le alcanza”.

En ese marco, Jorge Macri consideró que “lo importante” es que la controversia en torno a la metodología de medición que utiliza el INDEC “se aclare rápido” y planteó que lo más relevante es que el Gobierno nacional cuide “la confianza” , un activo “imprescindible” para el futuro de la economía.

“Lo importante es que esto se aclare rápido y se vaya para adelante. Porque hay algo relevante, que es la confianza, imprescindible para que el riesgo país siga bajando, para que haya inversiones, que permitan generar trabajo, para que este mejor la clase media, que es la que está haciendo el gran esfuerzo", cerró.

laura alonso vocera de Ciudad

Laura Alonso pidió al Gobierno cuidar la confianza y transparencia del INDEC

Por su parte, la legisladora porteña, Laura Alonso, consideró que el cambio de titular del INDEC es "un paso en falso" en el camino hacia el fortalecimiento institucional y afirmó que al haber sido de manera "desprolija" genera "suspicacias". "Cuando una institución tan sensible por el pasado reciente y que tiene que ser cuidada con extra cariño, en términos institucionales, tiene un cambio de titular en el marco de una controversia de este tipo, se prenden todas las alertas", dijo.

Además, transmitió el descontento que habita en el PRO respecto a la injerencia del gobierno de Javier Milei sobre el organismo estadístico. En ese sentido, afirmó que el INDEC venía de años "muy oscuros del kirchnerismo" e hizo mención al exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, a quien acusó de haber "metido la mano" en las estadísticas públicas y haber "perseguido a funcionarios y profesionales del INDEC". Este viraje, dijo, pone en riesgo la confianza que se reconquistó.

"A partir del 2016, con Jorge Todesca a la cabeza en el gobierno de Mauricio Macri, se trabajó muy fuertemente para recuperar la confianza y la capacidad técnica del INDEC para producir estadísticas creíbles y confiables", dijo y agregó: "Si en el medio de un proceso de cambio económico, que tienen una buena orientación y que desde el PRO venimos apoyando, aparece una situación institucional que nos preocupa tenemos que manifestarlo".

Para Alonso, el número de la inflación no sólo es importante para la administración de la economía por parte del Poder Ejecutivo. También lo es para cualquiera que realice una actividad, sea pequeña o grande, en la Argentina, porque "permite planificar cuál va a ser nuestra inversión y cuál va a ser nuestro gasto". "Un INDEC confiable y fuerte permite planificar el país que queremos, las provincias que queremos, las ciudades que queremos", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lauritalonso/status/2018641105412305006&partner=&hide_thread=false El fortalecimiento institucional del INDEC es esencial para la confianza pública y privada. El país sufrió infinitas consecuencias negativas (que aún seguimos pagando) en la época oscura del kirchnerismo. Confío en que se seguirá cuidando lo que se comenzó a reconstruir en 2016. — Laura Alonso (@lauritalonso) February 3, 2026

Por ese motivo, la legisladora insistió en la responsabilidad republicana de separar al Ejecutivo de la administración del instituto estadístico. "Necesitamos estadísticas confiables y transparentes. A nosotros nos preocupó siempre, por eso a los del PRO nos dicen los ñoños republicanos, pero ha sido parte de nuestro trabajo y lo va a seguir siendo, insistir en que la calidad de las instituciones en la República Argentina debe ser impoluta para garantizar un cambio sostenible en el tiempo", enfatizó en diálogo con Cadena 3.

En ese sentido, aprovechó para remarcar el "esfuerzo gigantesco" que está haciendo la ciudadanía para no volver atrás. "Son costos muy altos en cada hogar, en cada pyme, en cada comercio, en cada empresa, (por lo que) es muy importante cuidar todos los procesos de fortalecimiento de las instituciones centrales", recalcó.

La legisladora porteña, cuyo mandato inició en diciembre del 2025 luego de su paso como vocera del gobierno de Jorge Macri, se había manifestado críticamente sobre la salida de Lavagna a través de un mensaje en las redes sociales publicado el martes. Además de reiterar sus críticas a la gestión estadística del kirchnerismo, planteó que el fortalecimiento del INDEC "es esencial para la confianza pública y privada" y manifestó su confianza en que "se seguirá cuidando lo que se comenzó a reconstruir en 2016".

El Gobierno explicó los motivos de la salida de Marco Lavagna

El ministro Caputo fue consultado sobre la salida de Lavagna durante una entrevista con el programa Pan y Circo de Radio Rivadavia. Allí, lejos de esquivar la pregunta, dejó entrever la injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones del organismo, motivo por el cual el economista optó por su salida.

"Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación este consolidado", explicó, hecho que aún no se concretó.

En ese sentido, explicó que cuando se trazaron los tiempos de implementación, la inflación descendía a un ritmo que podía hacer prever que el proceso iba a estar consolidado para este año. "En mayo, cuando estábamos en 1,5%, podíamos pensar que para enero íbamos a estar mejor", dijo el Ministro, pero "el ataque político tuvo implicancias en el riesgo país y la inflación".

Desde ese momento para acá, la evolución de los precios "pegó un salto", dijo Caputo. Por ese motivo, con el mandatario Javier Milei decidieron postergar los cambios "hasta que el proceso de desinflación esté consolidado". Pedro Lines, quien fuera Director de Cuentas Nacionales del INDEC, asumirá el lugar de Lavagna como director del organismo.