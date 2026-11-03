El Festival de Cine de Mar del Plata abre con John Malkovich y una programación de casi 200 películas

John Malkovich interpreta a un agente de la CIA en “Caballo salvaje 9”, la comedia dramática que abrirá el festival.

"Caballo salvaje 9", comedia dramática con John Malkovich como un agente de la CIA que pierde la chaveta, abre este jueves el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Pequeña observación: como es sabido, este festival resucitó en 1996, es decir, que milagrosamente ya lleva 30 años de continuidad. Habría que rendir homenaje a quienes lo resucitaron, como don Julio Marbiz, y lo hicieron brillar en épocas de vacas gordas, cuando venían Sophia Loren y Alain Delon, 500 estudiantes becados, etc., y a quienes lo defendieron en épocas de vacas flacas, como Claudio España, Juan Lima y Pablo Conde. A las vacas de ahora ya se les cuentan las costillas, pero aun así el festival luce bastante bien organizado y con abundantes atractivos.

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Como corresponde a su categoría de clase A, la programación es bien variada. Caben desde precandidatos al Óscar ("La bola negra", "Everytime", "Feito pipa", "La virgen de la tosquera") hasta cortometrajes de estudiantes prometedores, el musical centroafricano "Congo Boy" (lástima que sea música de rap), películas de viejos maestros en secciones especiales, como Andrzej Wajda, y de nuevos autores, homenajes a Natalia Oreiro, el director Alejandro Agresti y el maestro Emilio Kauderer (autor de la música de "Un lugar en el mundo", "El secreto de sus ojos", etc.), selecciones con lo nuevo de España, países nórdicos e Israel y lo clásico del Japón, programas de dibujos de alta calidad artística para niños, un clásico nacional restaurado, pero solo uno, varias celebraciones, versiones actuales de "El fantasma de la ópera" y "Cristo de nuevo crucificado", charlas públicas sobre Wajda, Babenco, Kazantzakis, Lorca, etc.

También habrá unas jornadas de Ventana Sur para la gente de la industria y siete competencias de diversa índole. En total, se exhibirán unos 136 largometrajes y 60 cortos en el Auditórium, el Complejo Aldrey, Ambassador, Colón y Villa Ocampo (estas últimas con entrada gratuita).

Las competencias En la más importante, la Internacional, nuestro país está representado por el nuevo trabajo de Ricardo Preve, "Un precio que tenemos que pagar", coproducción argentino-vietnamita que investiga el asesinato del periodista de "La Nación" Ignacio Ezcurra mientras cubría la Guerra del Sudeste Asiático en 1968, un asunto que nunca fue debidamente esclarecido. Ahí también se destacan, entre otras, la húngara "Belyeg", ambientada en 1954, cuando todos daban por seguro quién sería el triunfador del Mundial de Fútbol de ese año; "La noche que Arezou desapareció", iraní; "Elsinore", evocación del actor shakespeariano Ian Charleson, que, aun gravemente enfermo, siguió firme en el escenario; la marroquí "Halma" y la kazaja "Kindik", sobre mujeres que defienden a sus hijos metidos en problemas muy graves. Detalle curioso: "Kindik" es la primera película de Kazajistán que viene a competir en Mar del Plata. Y detalle penoso: tenemos en la Oficial un solo film argentino, cosa extraña porque lo habitual es que el país organizador de un festival de esta clase presente tres películas, no una sola.

Asimismo, en la Competencia Latinoamericana nuestro país solo figura como coproductor de la coreana "Sandra, the Primate Citizen", sobre la orangutana que aquí recibió la categoría jurídica de persona y no cosa, y ahora vive en un santuario de Florida, y "Winnipeg, el barco de la esperanza", dibujo animado chileno-hispano-argentino que recuerda cómo Pablo Neruda logró salvar más de 2000 exiliados republicanos en 1939. En esa sección destacan la paraguaya "Narciso", con Nahuel Pérez Biscayart en el reparto; "Amor es el monstruo", drama costarricense con la gran actriz chilena Paulina García como una abuela con alzhéimer que mete a su querida nieta y otros chicos en muy graves problemas, y la nueva versión de "El pez que fuma", morbosa historia venezolana ambientada en un burdel. La versión original, dirigida por el eminente Román Chalbaud, ya es un clásico caribeño. Memorable, la cansada expresión de la madama cuando sintetiza su vida entera: "Hombres, kilómetros de hombres, ¡autopistas de hombres!".

Llegamos a la Competencia Argentina, donde, curiosamente, hay una norteamericano-rosarina: "Detrás de la pasión", denuncia de la explotación sufrida por los inmigrantes que construyeron los estadios para el Mundial de Qatar. El Festival de Mar del Plata proyectará una copia restaurada de “La casa del ángel”, el clásico de Leopoldo Torre Nilsson. Otros documentales: "El agonista", vivaz autorretrato de un hombre espástico que la sigue peleando; "Cinco mil brazadas", registro de las nadadoras Cristina Ganem y Carolina Modena tirándose al agua nada menos que en la Antártida; "Perfume", evocación de María Gabriela Epumer, y "El Diego que nadie vio", con material de su amigo y fotógrafo personal Jorge Luengo. Ficciones, o no tanto: "Sin placa", donde un policía jubilado enfrenta a sus excompañeros; "Cebar, frenar, llorar", originalísimo caso de un posible femicidio; "Todavía no es mañana", recomposición de una mujer recién separada; "El enigma de Franca Farmin", terror cordobés; "Cuero", una chica encuentra su hogar entre mujeres trans; "Chéjov en Rosario", de Gustavo Postiglione con Julieta Cardinali y Claudia Schujman, y particularmente "Fuego amigo", de Alejandro Magnone, drama de un excombatiente de Malvinas que vive con la duda de haber causado la muerte de su compañero durante un combate. Hay más argentinas en las competencias de cortos nacionales y de largos a medio acabar y, en diversas secciones informativas, 28 películas destacadas en diversos festivales del interior, el repaso de varios logros destacados en esta temporada, como "El partido", que ojalá vaya al Óscar para mejor documental, los programas de cortos de estudiantes de la UBA, la Enerc y la Universidad de Palermo, algunas películas en recuerdo de Eduardo Mignogna ("Sol de otoño") y Héctor Babenco, marplatense que, emigrado, hizo brillar el cine de Brasil y EE. UU., a lo que se suma un documental sobre "La revista del Cervantes", otro de ánimo rockero, "Argentina Stone", la copia restaurada del clásico de Torre Nilsson "La casa del ángel" y, sin agotar la lista, "Indómita luz", de Luis Sampieri, que siguió durante cinco años por los caminos del interior a una familia que pasa películas en los pueblos perdidos. La hija de esta familia es ciega. Pero ríe y disfruta de su vida.