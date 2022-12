Empleo: faltan recuperar 47.000 puestos para llegar al nivel previo a Cambiemos

El informe se divide en cuatro partes. En el primer apartado se indaga acerca de la cantidad de personas trabajadoras del sector privado en el mes de septiembre y su evolución desde la crisis pandémica.

La segunda aborda la heterogeneidad sectorial percibida en la recuperación del empleo privado. Se muestran las variaciones de la cantidad de personas trabajadoras por sectores económicos en dos períodos: entre febrero 2020 y septiembre 2022 y entre julio 2020 y septiembre 2022 (la evolución posterior al momento de menor nivel de empleo provocado por la pandemia). La información brinda la imagen final de la recuperación, en el primer caso, y la evolución desde el piso de la crisis, en el segundo

En el tercer apartado se analiza una segunda dimensión de heterogeneidad: la regional. Si bien la mayoría de las provincias se encuentran hoy por encima de los niveles de empleo privado registrados en febrero 2020, no todas lo hacen en igual magnitud.

En cuarto orden, se incorporó un análisis sobre la evolución del salario medio y de la mediana en términos reales.

Finalmente, se detallan las principales conclusiones de la evolución de los indicadores estudiados en clave de recuperación económica heterogénea sectorial y regionalmente y sus impactos diversificados en el marco de la pandemia de COVID 19.

1. Cantidad de personas trabajadoras en septiembre 2022

Los datos relevados por el Ministerio de Trabajo muestran que en el mes de septiembre se generaron 25.289 puestos de trabajo registrados en el sector privado, lo cual implica 0,4% de crecimiento con respecto al mes previo. Se evidencia una continuidad en la recuperación de puestos de trabajo luego de la pandemia y la gestión de Cambiemos que acumula 21 meses de crecimiento sostenido.

image.png

Al mes de septiembre de 2022, se recuperaron 439 mil puestos de trabajodesde el mínimo producido por la pandemia del COVID-19 (julio 2020).

image.png

Previo al inicio de la pandemia, el empleo privado ya se encontraba en una situación crítica: la crisis del Gobierno de Cambiemos significó la destrucción neta de 276 mil puestos a diciembre 2019 (y 292 mil respecto a febrero de 2020). Al mes de septiembre de 2022 se han recuperado 245 mil puestos por encima de la cantidad de puestos post pandemia, y restan aún recuperar 47 mil puestos para alcanzar los niveles de empleo previos al gobierno de Cambiemos.

image.png

El mes en análisis muestra resultados positivos respecto al mes anterior, incrementando incluso el ritmo de crecimiento. Los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), a su vez, anticipan datos positivos para el mes de octubre.

image.png

En relación con los sectores de actividad, en el mes de septiembre diez de los catorce sectores incrementaron la cantidad de personas trabajadoras.

Particularmente en dicho mes la recuperación estuvo impulsada por Construcción (+7,1 mil) y Comercio (+5,7 mil).

El sector de Electricidad, gas y agua si bien no tuvo crecimiento significativo de puestos de trabajo tampoco registro una destrucción de los mismos, a diferencia de los sectores de Agricultura, Finanzas y Pesca que presentan reducciones respecto del mes previo.

image.png

En resumen: En septiembre de 2022, el empleo registrado privado creció en 25,2 mil puestos. Con este resultado se lograron superar los niveles de febrero 2020, aunque aún faltan recuperar 47 mil puestos de trabajo para alcanzar los niveles previos a la crisis de Cambiemos. Los sectores que impulsaron este crecimiento en septiembre: Comercio y Construcción.

2. Personas trabajadoras por sector económico

Al analizar los puestos de trabajo según sector económico, es posible observar que se reduce la heterogeneidad sectorial de la recuperación. Con el incremento del empleo de septiembre, nueve de los catorce sectores ya operan en niveles de empleo superiores a la pre-pandemia, otros tres siguen creciendo y se aproximan a dicho umbral y los dos restantes, que continuaron destruyendo puestos de trabajo luego de julio de 2020, no crearon empleo durante el mes en análisis.

La descripción reciente permite mostrar que en la recuperación del empleo ha habido distintas velocidades. El primer grupo se compone de sectores dinámicos, que no solo crecieron con respecto a los niveles de empleo de julio 2020, sino que han superado los valores pre-COVID (febrero 2020). El segundo grupo, de sectores en recuperación, aún no llegaron a los niveles pre-COVID, pero crecen en la cantidad de puestos de trabajo desde julio del 2020 a septiembre de 2022. Finalmente, un último grupo de sectores se mantiene en crisis: la recuperación de puestos sólo comenzó hace apenas unos meses (y no en todos los casos).

La Tabla I muestra la variación de los distintos sectores económicos en dos períodos (de febrero de 2020 a septiembre 2022 y de julio de 2020 a septiembre de 2022) y en el último mes. La segmentación de dicha tabla permite mostrar la evolución del empleo en la actualidad con respecto a niveles pre-pandemia, y en relación con el peor momento de la pandemia en términos de empleo (julio 2020).

image.png

Dentro de los sectores dinámicos sobresale el crecimiento que muestra el sector industrial. Si bien la variación en el último mes fue menor a la de meses previos, este sector ya creó 78 mil puestos de trabajo por encima del umbral de febrero de 2020, llegando al mejor desempeño desde febrero de 2019. Otro sector para mencionar es Inmobiliarias, con un saldo de más de 67 mil empleos creados en relación con pre-pandemia. Por último, el sector Construcción, cuya recuperación fue de las más veloces, contraponiendo en buena medida el sensible impacto inicial negativo de la pandemia. En este sector el impulso de la obra pública jugó un papel relevante como dinamizador de la actividad. Lleva creados más de 59 mil puestos desde febrero 2020.Por su parte Turismo lleva 15 meses consecutivos de crecimiento. El importante aumento experimentado por dicho sector en los últimos meses estuvo relacionado principalmente con la temporada turística y el impacto positivo del programa Pre-Viaje. Vale recordar que se trata de uno de los sectores más golpeados por la crisis del COVID-19, llegando a registrar en el mes de julio de 2021 una destrucción del 22% de los puestos de trabajo que presentaba al comienzo de la pandemia (febrero 2020). Durante el mes de septiembre continuó creciendo a un ritmo de +1,1% y logró superar los niveles de empleo de pre-pandemia (-1%).

De los sectores en recuperación, ambos presentaron creación de puestos de trabajo en el mes de septiembre y se encuentran a menos del 2% de los niveles de empleo de pre-pandemia.

Por último, dentro de los sectores en crisis, Agricultura y Finanzas, aún se encuentran significativamente por debajo de los niveles pre-pandemia y no crearon puestos de trabajo durante el mes de septiembre.

En resumen: La recuperación económica sigue presentando rasgos heterogéneos, pero cada vez de menor magnitud. Los sectores dinámicos continúan comandando la creación de empleo, mientras que los sectores en recuperación se consolidan y aquellos que meses atrás estaban en crisis, hoy han comenzado a crecer.

3. Análisis por regiones: al mes de septiembre se evidencia un escenario homogéneo de recuperación del empleo por provincia. En la mayoría de los casos ya se registran niveles superiores a los de pre- pandemia

Una última dimensión a tener en cuenta para analizar la evolución de la cantidad de personas trabajadoras registradas del sector privado es la variación según provincia. Los datos de septiembre 2022 muestran que 23 de las 24 provincias ya tienen mayores niveles de empleo que en febrero de 2020. El Mapa I refleja la variación porcentual de personas trabajadoras registradas del sector privado entre febrero de 2020 y septiembre de 2022.

Al realizar un análisis más desagregado, el mapa muestra cuatro grupos de provincias.

El primero (verde oscuro) está conformado por provincias que muestran variaciones por encima del 5%: Catamarca, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Misiones, San Luis, Chaco, Santiago del Estero, La Pampa, Río Negro, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Jujuy.

El segundo grupo (verde claro) es el que presentó una variación positiva entre 2% y 5%. Este está conformado por: Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Corrientes, Santa Cruz y Salta.

El tercer grupo: son aquellas provincias que se encuentran prácticamente en niveles pre-covid (gris): CABA, Mendoza y Chubut.

Y por último, en cuarto lugar, aquellas provincias que se encuentran sensiblemente por debajo de los niveles pre-pandemia (caída de +2% rojo oscuro): Tucumán (-3,3%).

image.png

En resumen: En septiembre 2022, 23 de las 24 provincias ya cuentan con más empleos privados que en febrero 2020. Por su parte: las regiones de Cuyo y el NOA, las más afectadas por la pandemia, ya registran niveles cercanos a los de pre pandemia.

4. Evolución de la mediana salarial del empleo registrado privado en términos reales

Las estadísticas del SIPA aportan datos sobre la evolución de la media, que refleja el promedio simple de los salarios del empleo registrado privado, y sobre la mediana salarial, que representa la línea que divide en mitades la cantidad de trabajadoras y trabajadores.

Al analizar dicha evolución se puede detectar que, en el último mes, la evolución de ambos indicadores quedó por encima de la inflación: el incremento de la mediana y la media salarial fue del orden de 6,6% y 7,3% respectivamente frente a una inflación de 6,2%.

A continuación, y a efectos de ilustrar la realidad actual en materia salarial, se presenta un gráfico que da cuenta de la evolución, en términos reales, de la mediana salarial. Se observa que el nivel actual se mantiene en valores equivalentes de finales de 2019, es decir, no ha logrado recuperar nada de lo perdido durante la gestión de Cambiemos. Esto difiere sensiblemente con lo sucedido en la serie de empleo, donde la recuperación de puestos alcanzó el 93% de lo perdido.

image.png

En resumen: En septiembre de 2022, la mediana salarial quedó en niveles similares a los de diciembre de 2019. Tanto la mediana como la media se movieron por encima de la inflación en el último mes.

Conclusiones

El informe analizó los datos sobre el empleo registrado privado en el mes de septiembre de 2022, su evolución desde la irrupción de la pandemia y la recuperación posterior y de carácter heterogéneo a nivel sectorial y regional. Entre los principales puntos a destacar se encuentran los siguientes:

En septiembre de 2022 se mantiene el sendero de crecimiento con el incremento de 25.289 puestos de trabajo, 0,4% más que agosto 2022.

Más de un año después del piso de la pandemia (julio 2020), se han generado 439 mil puestos de trabajo, más del 100% del total perdido desde esa fecha.

Durante la crisis del Gobierno de Cambiemos (abr18/dic19) se destruyeron 276 mil puestos de trabajo registrados privados (292 mil casos si se considera a febrero 2020, momento de inicio de la pandemia). A esta caída se suman los puestos perdidos a causa de la crisis sanitaria por el COVID-19 (-193 mil).

Todavía falta recuperar 47 mil puestos de trabajo registrado privado para alcanzar los niveles previos a la gestión Cambiemos.

El mes en análisis muestra resultados positivos respecto al mes anterior, incrementando incluso el ritmo de crecimiento. Los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), a su vez, anticipan datos positivos para el mes de octubre.

La heterogeneidad sectorial continúa su reducción, pero se mantiene como fenómeno específico luego del impacto de la pandemia:

10 sectores dinámicos ya se encuentran por arriba de los niveles pre-COVID19, entre los que sobresale Industria e Inmobiliarias, en los que se han generado más de 77 mil y 66 mil puestos adicionales respectivamente. Se incorpora a este grupo el sector Turismo, que fue el más afectado durante la pandemia. Incluyendo el mes de septiembre, el sector acumula 15 meses consecutivos de crecimiento de puestos de trabajo.

2 sectores se encuentran aún en recuperación. En estos sectores se crean puestos de trabajo desde julio 2020 en adelante, pero no llegan a los niveles de febrero del 2020. En este sentido, es de destacar que ambos sectores crearon empleo durante el mes de septiembre.

Otros 2 sectores permanecen en crisis computando menos trabajadores y trabajadoras respecto al piso de la pandemia. Durante el mes de septiembre ambos sectores no mostraron creación de empleo.

95% de las provincias ya registran más empleo privado que en febrero 2020, y ya no se observa una heterogeneidad regional como en meses anteriores:

Se evidencia una homogeneización en la recuperación de los niveles de empleo a nivel nacional.

CABA, Cuyo y el NOA son las regiones que más dificultades presentaban para recuperar los niveles de empleo de febrero 2020. Sin embargo, a septiembre todas las provincias se ubican en niveles cercanos a los registrados en pre-pandemia, excepto Tucumán.

El incremento, en el último mes, de la evolución de la media y mediana salarial quedó por encima de la inflación: el aumento de la mediana y la media salarial fue del orden de 6,6% y 7,3% respectivamente frente a una inflación de 6,2%: