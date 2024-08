Empresarios celebraron que se deje de pagar por pasar música en eventos privados

“Hace muchísimos años que lo estábamos esperando, era un tema muy sensible para nosotros. Las habitaciones de los hoteles deben ser consideradas dentro del ámbito privado porque nadie está espiando por la mirilla. No deberían estar alcanzadas por la Ley 11.723, ya que las habitaciones de hoteles no representan un espacio público. Hemos estado trabajando sobre esta problemática en conjunto con la Secretaría de Turismo de la Nación y el ministro Sturzenegger, que interpretó el alcance del tema”, expresó Desbots durante la inauguración de la exposición Hotelga 2024.