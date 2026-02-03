Asesinaron a Saif al-Islam Gadafi, hijo del dictador libio, en un ataque armado + Seguir en









El hijo del dictador Muamar Gadafi fue abatido en Zintan, la ciudad donde permaneció cautivo durante años y donde residía bajo custodia de milicias locales. Había intentado regresar a la escena política tras la caída del régimen en 2011.

Considerado durante años el heredero del antiguo régimen, Saif al-Islam había intentado regresar a la política en medio de un escenario institucional aún inestable. BBC

Saif al-Islam Gadafi, uno de los hijos más conocidos del derrocado líder libio Muamar Gadafi, fue asesinado este martes en la ciudad de Zintan, ubicada a unos 130 kilómetros al suroeste de Trípoli, durante un ataque comando perpetrado por hombres armados contra su residencia.

El dirigente, de 53 años, vivía allí desde 2017, tras haber sido liberado en el marco de una amnistía otorgada por una de las administraciones rivales que gobiernan Libia desde el colapso del régimen. Aunque la Justicia abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido, medios locales y fuentes cercanas al entorno del exfuncionario coincidieron en que se trató de una operación planificada, ejecutada en el interior de su vivienda.

La muerte fue confirmada por funcionarios de seguridad que pidieron reserva de identidad, así como por su abogado, Khaled al-Zaidi, quien informó el fallecimiento en redes sociales sin brindar mayores precisiones. También lo hizo Abdullah Othman Abdurrahim, exrepresentante de Saif al-Islam en el diálogo político impulsado por Naciones Unidas, quien aseguró que el ataque fue perpetrado por hombres armados no identificados.

Muamar al Gadafi. Su padre, Muamar al Gadafi, fue asesinado en 2011. Del heredero del régimen a un final violento Saif al-Islam había sido durante años el heredero político de su padre y el rostro más aceptable del régimen ante Occidente. Formado académicamente en la London School of Economics, encabezó intentos de apertura y fue un actor clave en la liberación de las enfermeras búlgaras detenidas en Libia, además de liderar programas de compensación a víctimas del terrorismo a través de la Fundación Gadafi para el Desarrollo.

Tras la caída del régimen en 2011, fue capturado por milicias de Zintan cuando intentaba huir hacia Níger y permaneció casi seis años detenido en esa misma ciudad. En 2015, un tribunal libio lo condenó a muerte en ausencia por su rol en la represión de las protestas, mientras que la Corte Penal Internacional mantenía vigente una orden de captura por presuntos crímenes de lesa humanidad.

En 2021 reapareció públicamente y anunció su intención de competir en las elecciones presidenciales, un intento de regreso que fue rechazado por amplios sectores políticos y finalmente frustrado por la suspensión indefinida de los comicios, en un país aún dividido entre gobiernos paralelos y grupos armados. El asesinato de Saif al-Islam cierra el capítulo del único miembro del clan Gadafi que había intentado volver a la política en una Libia que, más de una década después del derrocamiento y asesinato de Muamar Gadafi en 2011, continúa sumida en la fragmentación institucional, la violencia y la ausencia de un poder central efectivo.

