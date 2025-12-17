La Cámara de Exportadores (CERA) presentó su Estrategia Nacional de Exportaciones, un plan con 248 propuestas orientadas a impulsar el comercio exterior, que podrían generar u$s15.760 millones para 2030, de acuerdo con sus cálculos. La entidad, que nuclea a las principales empresas generadoras de divisas, advirtió que el sector exportador lleva más de una década de estancamiento y reclamó una “reforma actitudinal” que cambie la mirada sobre la actividad.
Exportadores proponen un RIGI para el sector y piden a ARCA regularizar las deudas con las empresas
La cámara que nuclea a las principales empresas exportadoras presentó un plan con 248 propuestas para revertir más de una década de estancamiento y estimó que su implementación podría sumar u$s15.760 millones.
-
Competitividad, conectividad y acceso, los ejes a los que apuntan los exportadores en el Puerto de Montevideo
-
Una billetera oficial regalará $7.000 en carnicerías este sábado 20 de diciembre
Desde CERA sostienen que las políticas hacia las exportaciones no deben pensarse solo como herramientas para resolver urgencias fiscales o de “caja”, sino como un motor estratégico de empleo, inversión y desarrollo productivo de largo plazo.
Entre los principales pedidos, CERA propuso la implementación de un RIGI específico para exportadores para impulsar el crecimiento de las ventas al exterior y expandir el universo de productos que se exportan, a partir de un conjunto de beneficios fiscales y cambiarios. Es importante recordar que, actualmente, hay 5.000 líneas arancelarias con cinco productos que concentran el 40% de la exportación.
Recientemente, el Gobierno dio a conocer que dentro del paquete de proyecto de Ley de Modernización Laboral se encuentra el RIMI, para medianas empresas. Con el mismo objetivo, muchas empresas exportadoras podrían ingresar en este tipo de programas que otorgan beneficios fiscales a la inversión alcanzando fácilmente el mínimo requerido (u$s150.000).
Por otra parte, la Cámara también solicitó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avance con un plan de regularización de deudas que, infieren, equivaldría al superávit fiscal, uno de los principales temas que siguen en carpeta y negociación con el Gobierno.
La deuda con los exportadores
"La deuda acumulada por exportadores es de seis meses, entre reintegros y devolución del IVA. Los reintegros son en dólares, pero el IVA no", planteó Fernando Landa, Presidente de CERA.
A fines de noviembre, el Ministerio de Economía planteó una solución a esta problemática. A través de una resolución, se le permitía a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dolarizar deudas con operadores de comercio exterior por devolución de retenciones, IVA y otro tipo de beneficios, de manera optativa. La medida sería equivalente a un seguro de cambio por unos u$s1.500 millones. Es optativa y las empresas se podían inscribir hasta marzo de 2026. Sin embargo, Landa planteó que hay dudas de algunas compañías sobre esta solución.
En este sentido, propuso como eventual alternativa una cuenta corriente única tributaria, un sistema que permite compensar de forma automática las deudas y los créditos impositivos para evitar acumular este problema a largo plazo.
Esta problemática, sumada a otras dificultades, en los hechos, termina imponiendo un “techo” a las exportaciones: muchas empresas limitan sus ventas externas para evitar el pago de impuestos anticipados cuya devolución luego se demora. Al mismo tiempo, estas demoras desincentivan a nuevos exportadores, no solo por la carga impositiva, sino también por la burocracia - que se redujo con las desregulaciones de Javier Milei, pero aún continúan con dificultades- y los costos que implica operar en el comercio exterior.
Como resultado, el universo exportador permanece acotado y el tema impositivo es uno de los tantos factores que impiden la ampliación de mercados y el desarrollo. En la actualidad, unas 9.200 empresas realizan exportaciones, un número que se mantiene prácticamente sin cambios desde hace una década, cuando el promedio rondaba las 9.300.
Este escenario favorece la concentración de las compañías que exportan en pocos sectores: los productos primarios y el complejo de Oil & Gas explican la mayor parte de los envíos al exterior, mientras que la diversificación productiva y la apertura de nuevos mercados avanzan con demora.
El diagnóstico sobre el sector exportador
Entre los indicadores que presentó CERA para demostrar la necesidad de cambio se encuentran:
- La participación de Argentina en las exportaciones globales es apenas del 0,33% (2024), con escasas perspectivas de mejora para 2025 (0,34%). Hace una década la cantidad de empresas exportadoras de bienes se encuentra estancada en torno a 9.300 empresas. Este número es aproximadamente la misma cantidad de exportadores que hoy detenta Perú y apenas algo más que Chile.
- Argentina tiene una proporción de Pymes exportadoras (6,3%) menor al promedio de países menos desarrollados (7,9%).
- La economía argentina es mucho más compleja que su exportación: los primeros cinco productos representan el 59% del volumen exportado (2024) y la capacidad de diversificación continúa limitada.
- La exportación anual per cápita de Argentina está debajo de los u$s1.500, lo cual palidece en comparación con países como Estonia, Finlandia, Australia y Canadá que superan los u$s14.000 o con los alrededor de u$s4.500-5.000 per cápita de países como Chile y México.
- Gran parte de la exportación argentina paga derechos a la exportación que casi ningún competidor internacional paga. Solo siete países recaudan más del 5% en derechos de exportación y sólo cuatro países tienen una carga superior a la de Argentina (Costa de Marfil, Kazajistán, Guinea Bissau y Bahamas).
Las propuestas para 2026
De cara a 2026, CERA definió un conjunto de propuestas y reclamos clave orientadas a avanzar hacia una normalización estructural del comercio exterior y señaló las principales distorsiones que, a su criterio, colocan a la Argentina en desventaja frente al resto del mundo.
-
Eliminar la obligación de liquidar divisas: CERA remarcó que Argentina es una excepción a nivel global al exigir al sector privado la liquidación del 100% de las divisas generadas por exportaciones. Según Landa, esta exigencia genera una desigualdad jurídica, ya que quienes operan en dólares dentro del mercado local no están sujetos a la misma obligación. Por ejemplo, como el sector servicios.
Profundizar la reducción de los derechos de exportación: la entidad subrayó que solo siete países en el mundo recaudan más del 5% de sus ingresos fiscales a través de retenciones, y apenas cuatro aplican una carga superior a la argentina, entre ellos Costa de Marfil, Kazajistán, Guinea Bissau y Bahamas.
Actualizar los reintegros a las exportaciones: el objetivo es que compensen efectivamente la carga de impuestos indirectos. El documento advierte sobre casos extremos en los que los reintegros son nulos, como en los sectores lácteo, petroquímico, siderúrgico y de aluminio.
Eliminar exigencias administrativas ajenas a la Ley de IVA: CERA cuestionó la Resolución General AFIP (actual ARCA) Nº 5173/2022, al considerar que introduce condiciones que no están contempladas en la legislación vigente para la devolución del IVA a los exportadores.
Normalizar la deuda del Estado con el sector exportador: desde 2024, se vienen registrando demoras en la devolución de saldos a favor por IVA y reintegros de impuestos indirectos, lo que afecta la liquidez y la capacidad operativa de las empresas.
Avanzar en una Cuenta Corriente Única Tributaria: la propuesta apunta a integrar los sistemas impositivo y aduanero, con el fin de simplificar procesos y mejorar la gestión fiscal de las empresas exportadoras.
Resolver cuellos de botella en la facilitación del comercio: entre las medidas prioritarias se incluyen la puesta en funcionamiento del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CONFAC), la digitalización total de trámites y la modernización del sistema informático aduanero.
Ordenar la gobernanza y la institucionalidad logística: CERA alertó sobre la falta de definiciones en áreas clave, como la licitación de la Hidrovía —pendiente desde 2021— y la situación de las terminales portuarias de Buenos Aires, cuya concesión fue prorrogada sin una nueva licitación desde 2018.
Destrabar la agenda del Mercosur: la Cámara llamó a alcanzar consensos que permitan superar el estancamiento del bloque y definir la posición argentina frente al proceso de adhesión de Uruguay al CPTPP.
Sostener la inserción internacional: CERA destacó la importancia de mantener una participación activa en el G20 y en el Acuerdo de París, así como de priorizar el ingreso de la Argentina a la OCDE como parte de una estrategia de integración al mundo.
Dejá tu comentario