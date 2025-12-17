Exportadores proponen un RIGI para el sector y piden a ARCA regularizar las deudas con las empresas

La cámara que nuclea a las principales empresas exportadoras presentó un plan con 248 propuestas para revertir más de una década de estancamiento y estimó que su implementación podría sumar u$s15.760 millones.

La Cámara de Exportadores (CERA) presentó su Estrategia Nacional de Exportaciones , un plan con 248 propuestas orientadas a impulsar el comercio exterior, que podrían generar u$s15.760 millones para 2030, de acuerdo con sus cálculos. La entidad, que nuclea a las principales empresas generadoras de divisas, advirtió que el sector exportador lleva más de una década de estancamiento y reclamó una “reforma actitudinal” que cambie la mirada sobre la actividad.

Desde CERA sostienen que las políticas hacia las exportaciones no deben pensarse solo como herramientas para resolver urgencias fiscales o de “caja”, sino como un motor estratégico de empleo, inversión y desarrollo productivo de largo plazo.

Entre los principales pedidos, CERA propuso la implementación de un RIGI específico para exportadores para impulsar el crecimiento de las ventas al exterior y expandir el universo de productos que se exportan, a partir de un conjunto de beneficios fiscales y cambiarios . Es importante recordar que, actualmente, hay 5.000 líneas arancelarias con cinco productos que concentran el 40% de la exportación.

Recientemente, el Gobierno dio a conocer que dentro del paquete de proyecto de Ley de Modernización Laboral se encuentra el RIMI, para medianas empresas. Con el mismo objetivo, muchas empresas exportadoras podrían ingresar en este tipo de programas que otorgan beneficios fiscales a la inversión alcanzando fácilmente el mínimo requerido (u$s150.000).

Por otra parte, la Cámara también solicitó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avance con un plan de regularización de deudas que, infieren, equivaldría al superávit fiscal, uno de los principales temas que siguen en carpeta y negociación con el Gobierno.

La deuda con los exportadores

"La deuda acumulada por exportadores es de seis meses, entre reintegros y devolución del IVA. Los reintegros son en dólares, pero el IVA no", planteó Fernando Landa, Presidente de CERA.

A fines de noviembre, el Ministerio de Economía planteó una solución a esta problemática. A través de una resolución, se le permitía a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dolarizar deudas con operadores de comercio exterior por devolución de retenciones, IVA y otro tipo de beneficios, de manera optativa. La medida sería equivalente a un seguro de cambio por unos u$s1.500 millones. Es optativa y las empresas se podían inscribir hasta marzo de 2026. Sin embargo, Landa planteó que hay dudas de algunas compañías sobre esta solución.

En este sentido, propuso como eventual alternativa una cuenta corriente única tributaria, un sistema que permite compensar de forma automática las deudas y los créditos impositivos para evitar acumular este problema a largo plazo.

Esta problemática, sumada a otras dificultades, en los hechos, termina imponiendo un “techo” a las exportaciones: muchas empresas limitan sus ventas externas para evitar el pago de impuestos anticipados cuya devolución luego se demora. Al mismo tiempo, estas demoras desincentivan a nuevos exportadores, no solo por la carga impositiva, sino también por la burocracia - que se redujo con las desregulaciones de Javier Milei, pero aún continúan con dificultades- y los costos que implica operar en el comercio exterior.

Como resultado, el universo exportador permanece acotado y el tema impositivo es uno de los tantos factores que impiden la ampliación de mercados y el desarrollo. En la actualidad, unas 9.200 empresas realizan exportaciones, un número que se mantiene prácticamente sin cambios desde hace una década, cuando el promedio rondaba las 9.300.

Este escenario favorece la concentración de las compañías que exportan en pocos sectores: los productos primarios y el complejo de Oil & Gas explican la mayor parte de los envíos al exterior, mientras que la diversificación productiva y la apertura de nuevos mercados avanzan con demora.

El diagnóstico sobre el sector exportador

Entre los indicadores que presentó CERA para demostrar la necesidad de cambio se encuentran:

La participación de Argentina en las exportaciones globales es apenas del 0,33% (2024), con escasas perspectivas de mejora para 2025 (0,34%). Hace una década la cantidad de empresas exportadoras de bienes se encuentra estancada en torno a 9.300 empresas. Este número es aproximadamente la misma cantidad de exportadores que hoy detenta Perú y apenas algo más que Chile.

Argentina tiene una proporción de Pymes exportadoras (6,3%) menor al promedio de países menos desarrollados (7,9%).

La economía argentina es mucho más compleja que su exportación: los primeros cinco productos representan el 59% del volumen exportado (2024) y la capacidad de diversificación continúa limitada.

La exportación anual per cápita de Argentina está debajo de los u$s1.500, lo cual palidece en comparación con países como Estonia, Finlandia, Australia y Canadá que superan los u$s14.000 o con los alrededor de u$s4.500-5.000 per cápita de países como Chile y México.

Gran parte de la exportación argentina paga derechos a la exportación que casi ningún competidor internacional paga. Solo siete países recaudan más del 5% en derechos de exportación y sólo cuatro países tienen una carga superior a la de Argentina (Costa de Marfil, Kazajistán, Guinea Bissau y Bahamas).

bcra banco central reservas dolar Los exportadores piden un cambio "actitudinal" en la relación de los exportadores con el Estado

Las propuestas para 2026

De cara a 2026, CERA definió un conjunto de propuestas y reclamos clave orientadas a avanzar hacia una normalización estructural del comercio exterior y señaló las principales distorsiones que, a su criterio, colocan a la Argentina en desventaja frente al resto del mundo.