ASEA: "Las pymes entraron en tiempo de descuento"

Daniel Tricarico: Hasta el año pasado había unas 865.000 empresas que estaban formalizadas, Hasta el año pasado la cantidad de empresas que nacían en Argentina versus las que morían quedaban en cero. Eso quiere decir que necesitamos muchas más empresas

P.: Eso quiere decir que la cantidad que se creaban era la misma que las que cerraban…

D.T.: Lo que tenemos ahora son datos sobre mortalidad. Existe lo que se llama “valle de la muerte”. Ese punto se estima a cinco años. En ese plazo, ocho de cada diez empresas mueren. Y solo dos sobrevive. Pero ahora yo me atrevo a decir que estamos muchísimo peor que eso

P.: ¿Cambió ese valle de la muerte por el Covid?

D.T.: Si uno toma los datos de nuestra última encuesta, 35% de los emprendedores dice que va a cerrar en un promedio de 30 a 40 días. Ese trabajo es de hace dos semanas, lo que indica que estamos en un punto de quiebre. La mayoría son empresas de menos de 10 empleados.

P.: ¿Eso es para todas igual?

D.T.: No por rubros es diferente. Por ejemplo, las de gastronomía dicen que aguantan 30 días. El problema está en el corazón del negocio. Si no hay ventas, no hay caja y sin ello no ha combustible que motorice la organización. Si esta pandemia a algunas empresas las agarró con algo de caja mejor porque tienen algo de espalda.

P: ¿Estas empresas son todas nuevas o hay algunas que estaban de antes?

D.T.: En este grupo hay emprendedores y pymes. Algunas empresas son de entre 15 y 20 años. Acá ya entramos en tiempo de descuento.

P.: ¿Cómo ve la ayuda del gobierno a través del ATP?

D.T.: La ayuda del gobierno está muy buena. Ese 50% de subsidio al salario es buenísimo. Lo que hace falta ahora es una mirada integral, sistémica. Es como que sacan medidas en forma de bache, primero los créditos para pymes y monotributistas, después sacaron el subsidio del 50% y después encontraron la semana pasada postergaron el vencimiento de Ganancias para fin de mes.

P.: ¿Cómo afectan los impuestos a las empresas?

D.T.: El problema es que si desde el Estado se entiende que es necesario subsidiar la mitad de los salarios de las empresas, no nos pueden pedir que paguemos ahora el 30% de las ganancias que tuvimos el año pasado.

P: ¿Cómo cree que puede ser el escenario para el emprendedurismo luego de la pandemia?

D.T.: El problema ya no es de natalidad. Empresas que se van a crear van a seguir existiendo, pero ya por necesidad más que por oportunidad. Lo que hay que hacer es sostener lo que hay.

P.: ¿Qué análisis hace de las medidas del gobierno para endurecer los despidos?

D.T.: El tema que cuando no se puede despedir, muchas suspenden. Las grandes están aplicando la figura del despido voluntario. Es un laberinto que ya sabemos dónde termina. Acá lo más importante es recomponer el tejido social y económico. Esto no es solo una crisis económica, es una crisis social. La gente que pueda perder su trabajo ahora puede volver a buscar o tratar de emprender, pero en qué tiempo y con qué capacidades. No es tan fácil iniciar un emprendimiento.