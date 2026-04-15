En marzo un trabajador necesitó más $2.800.000 de ingreso mínimo, según índice sindical + Seguir en









Es para cubrir las 9 necesidades básicas que marca la constitución: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento y vacaciones, y previsión social.

Para llegar a la Canasta Básica del Trabajador en marzo se necesitaron 8 salarios mínimos oficiales. Arg.gob

Tras conocerse que en marzo hubo un nuevo aumento de la inflación (3,4% según el INDEC), el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) dio a conocer su Canasta Básica del Trabajador, elaborada a partir de los datos oficiales. Según esta medición, un trabajador necesita $2.802.755 de ingreso mínimo para vivir dignamente. Muy lejos del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) de $357.800 fijado en abril.

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El número de ingreso mínimo al que llegó el informe del Fresu surge de sumar nueve necesidades básicas establecidas por la Constitución Nacional. En marzo, según los datos del INDEC, tuvieron los siguientes valores: alimentación adecuada ($638.088); vivienda digna ($549.525); educación ($247.664); vestimenta ($143.002); salud ($340.242); transporte, esparcimiento y vacaciones ($575.931); y previsión social ($308.303).

El informe señaló que para llegar a la Canasta Básica del Trabajador en marzo se necesitaron 8 salarios mínimos oficiales. "Actualmente se encuentra en su valor más bajo de la historia argentina: está 20% por debajo del valor que tuvo durante la década de ‘90 y un 60% más bajo que el que regía antes del Gobierno de Mauricio Macri", advirtió el informe.

El Fresu remarcó que, según sus datos, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023 cada trabajador del sector privado perdió en promedio $2.274.545; mientras que en el caso del sector público la pérdida fue de $11.917.049 en promedio.

image "Las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias se han deteriorado" El informe del Fresu fue presentado en Mar del Plata en una conferencia de prensa donde participaron los principales referentes sindicales del espacio. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, volvió a cuestionar al Gobierno y advirtió que "las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias se han deteriorado de manera grave en los últimos dos años”.

“Que se necesiten 8 salarios mínimos para poder vivir dignamente muestra que el Gobierno en los hechos derogó el Consejo del Salario en la Argentina. No vamos a recuperar todo lo que nos quitaron presentando una notita por mesa de entrada. La única manera en la que vamos a recuperarlo es luchando”, afirmó Aguiar. El FreSU está integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios, Portuarios, Molineros, Papeleros y más de 140 organizaciones de las distintas centrales obreras (CGT y las dos CTA). Entre sus referentes, se encuentran, además de Aguiar, Abel Furlán, de la UOM; Daniel Yofra, de la Federación Aceitera; Pablo Biró, de Aeronáuticos (APLA); y José Ramón Luque, de la Federación del Papel.