¿En qué se parecen una casa emparchada y una cobranza caótica?

Pensar en los sistemas de las áreas de cobranzas me recuerda a un encuentro que tuve hace poco con un amigo que conocí muchos años atrás en una empresa. Ambos trabajábamos en el reemplazo de los procesos y sistemas del área de cobranzas, donde él era uno de los jefes. Tapados por los barbijos, nos reconocimos en un negocio mientras esperábamos en una fila y, tras los codazos de rigor, me contó que había decidido mudarse, porque “su casa no aguantaba más”, según sus textuales palabras.