Espert rechazó la idea de dolarizar y pronosticó que pasará con la inflación

Además destacó que tener una moneda propia es un acto de soberanía y que es algo que tienen más del 90% de los países, aunque señaló que para tener moneda "no tenés que tener inflación, para no tener inflación no tenés que tener déficit, para no tener déficit tenés que tener un Estado que gaste lo que recaude, y así. Hagamos lo que ya está escrito, no inventemos más".