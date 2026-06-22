Falleció el expresidente de la Fed Alan Greenspan a los 100 años + Agregar ámbito en









Dirigió la Fed durante 19 años (1987-2006) bajo cuatro presidentes, tanto republicanos cómo demócratas. La institución lo despidió destacando la "confianza" y "el legado" que dejó tras su gestión.

Falleció Alan Greenspan: El expresidente de la Reserva Federal murió a los 100 años.

Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, murió este lunes a los 100 años, anunciaron medios estadounidenses citando un comunicado de su esposa, la periodista de NBC News Andrea Mitchell.

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Cabe precisar que Greenspan dirigió la institución a cargo de la política monetaria de Estados Unidos durante 19 años, entre 1987 y 2006, aunque su reputación se vio severamente afectada por la crisis financiera de 2008. Tenía el apodo de "Oráculo" o el "Maestro".

La Reserva Federal (Fed) rindió homenaje al instante este lunes al "legado" que dejó Greenspan, quien aseguraron que ayudó a crear "confianza" en la institución.

Greenspan pasó décadas en los círculos más cercanos del poder en Washington, y acabó dirigiendo la Fed bajo presidentes tanto republicanos cómo demócratas. Asumió bajo la administración de Ronald Reagan, y se mantuvo hasta la gestión de George W. Bush.

Había tenido una extensa trayectoria en cargos públicos previo a asumir la presidencia de la Fed. Inició su carrera pública a finales de la década de los años 1960, como consejero del republicano Richard Nixon, que llegó a la Casa Blanca en 1969. Tras la dimisión de Nixon en 1974, ocupó el cargo de responsable de la política económica del nuevo presidente, Gerald Ford.

En 1987 otro presidente republicano, Ronald Reagan, lo nombró presidente de la Reserva Federal, cargo que ostentó bajo los mandatos de Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.