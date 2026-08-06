La Fed de Kevin Warsh y la intervención de Scott Bessent en Japón generaron un problema de confianza en los bonos de EEUU

Las últimas decisiones tomadas tanto por la Reserva Federal como por el Departamento del Tesoro reavivaron el debate por el "debasement trade", es decir, la estrategia financiera de desprenderse de la deuda soberana norteamericana.

Desde que comenzó el "Liberation Day" el 2 de abril de 2025, comenzó a circular entre los inversores la idea de que los bonos del Tesoro de EEUU ya no eran los activos más seguros del mundo y que, de seguir la guerra comercial , convenía rotar hacia otros activos. Se trata de una estrategia conocida como "debasement trade" y que volvió a cobrar fuerza en el último tiempo tras la volatilidad en la deuda soberana estadounidense .

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU a 30 años se ubica en 5,19% y se incrementó en 25 puntos básicos desde fines de junio, tras alcanzar el mes pasado su nivel más alto desde 2007 .

Desde el Centro Schwab de Investigación Financiera (SCFR, por sus siglas en inglés) plantearon que "hay que tener en cuenta que los rendimientos pueden subir tanto por las preocupaciones sobre la inflación como por la fortaleza económica " y que el reciente repunte "presenta aspectos tanto alcistas como bajistas" .

Y agregaron: "Si bien las preocupaciones por la inflación relacionada con la guerra y el tono más moderado de la Reserva Federal la semana pasada generaron inquietud en el mercado de bonos, las cifras de empleo y del sector manufacturero han sido, en general, positivas ".

Por su parte, el índice dólar se debilitó un 1% contra la mayoría de las monedas de los países del G-10 en el mismo período. "Normalmente, tasas más altas atraen capital y fortalecen al dólar" , explicaron desde Portfolio Personal Inversores (PPI) en su último informe. "Que ambos se muevan en direcciones opuestas sugiere que el mercado no está comprando 'Treasuries' por rendimiento , sino que está exigiendo más compensación por riesgo ".

Las dudas en torno a la Fed

Los analistas de PPI argumentaron que dos decisiones de la política económica norteamericana de las últimas semanas alimentaron la discusión sobre el "debasement trade". La primera fue la postura del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh. "Su preferencia por una comunicación mínima y la negativa a ofrecer 'forward guidance' (orientación prospectiva) generaron dudas sobre la estrategia antiinflacionaria del banco central".

También mencionaron los informes recientes de la prensa norteamericana, que reportó que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo conversaciones frecuentes con Warsh desde que asumió la presidencia de la Fed, "un nivel de contacto que se aparta del precedente reciente (aunque no hay indicios de que hayan discutido tasas)".

La Fed decidirá sobre las tasas el próximo 17 de septiembre.

De manera complementaria, el analista de Pepperstone, Felipe Barragán, explicó que existe una presión para subir las tasas de la Fed "desde varios frentes" de cara a la decisión que se tomará el próximo 16 de septiembre.

El primero es la señal enviada por Warsh, quien según algunos medios de comunicación de EEUU "estaría dispuesto a subir tasas en la reunión de septiembre si los datos de inflación resultan elevados y si los mercados incrementan sus expectativas de menor estímulo". Además, varios gobernadores de la Fed reiteraron su disposición a subir tasas si la inflación no cede, "lo que mantiene el sesgo restrictivo bien anclado en el mercado".

El segundo factor que mencionó es el reporte del mercado de julio de este viernes, uno de los dos informes más importante para la Fed junto con el de inflación. Finalmente, agregó que el último factor es la masiva emisión de deuda corporativa de Alphabet — casa matriz de Google —, "lo que presiona adicionalmente las tasas al ampliar la oferta de papeles de renta fija".

La intervención del Tesoro de EEUU en Japón

Otra determinante de los movimientos en direcciones opuestas de los Treasuries y el dólar, según PPI, fue la intervención coordinada de EEUU y Japón sobre el yen, donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, autorizó a la entidad a vender euros para comprar moneda japonesa, la primera operación de este tipo en casi 30 años.

"Si bien se diseñó para no afectar directamente al mercado de Treasuries, la señal generó debilidad en el dólar", afirmaron desde la sociedad de bolsa. Y recordaron que Bessent defendió la decisión en CNBC diciendo que "hará lo que sea necesario" para apoyar a Japón, y describió la venta de euros como "una simple reasignación de reservas".

Barragán explicó que, si bien el yen se estabilizó durante las últimas ruedas, "el diferencial de tasas frente a EEUU continúa limitando la posibilidad de una apreciación sostenida sin nuevas acciones oficiales o un cambio más profundo en la política monetaria japonesa".

Por su parte, desde el banco ING argumentaron que si la política monetaria de la Reserva Federal se mantuviera sin cambios, "se crearía un terreno más propicio" para una nueva intervención sobre el yen. Y agregaron que una suba de tasas por parte del Banco de Japón en septiembre — un día después de la decisión del banco central norteamericano — "podría ser la contrapartida a la participación de EEUU en la intervención".