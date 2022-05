La Fed detrás de la inflación: ¿la alcanzará? ¿Y sin recesión?

La política monetaria flexible (y tardía) tensó su discurso recién en diciembre, y produjo la primera suba de tasas a mitad de marzo. Pero los mercados hicieron un gran ajuste anticipando -en algún momento- hasta once subas de tasas (de un cuarto de punto) para 2022. En el ínterin, Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, y detonó un polvorín. El salto anualizado de los precios de marzo superó 11% según el deflactor del consumo (15% en el índice minorista). ¿Y cuál es el balance a esta altura? La medición que orienta a la Fed -un índice de Fisher que permite sustitución en la canasta de consumo conforme varían los precios relativos- promedia 0,5% mensual en el año. En línea con la inflación interanual de 6,3%. La buena noticia es que su mejor predictor -la mensura sin energía y alimentos- subió 0,3% al mes en febrero, marzo y abril. Una velocidad de crucero anual de 3,7% que le dice a la Fed que va por buen camino, e inclusive que puede descartar los movimientos más agresivos. Así lo hizo Jay Powell con la sugerida suba de tasas de tres cuartos de punto. ¿La inflación está controlada? No. Y menos que menos sin un reemplazo de la energía de Moscú. ¿Se ve una luz al final del túnel? Más bien, hay luz en el túnel. La Fed seguirá excavando. Lo dicen las minutas: allí se anotan sendos aumentos de tasa de medio punto en junio y en julio. Y el estreno de la poda de la cartera de bonos. Es que la meta de inflación es 2% y no rige sobre la canasta núcleo sino la cesta completa (que la triplica). ¿Qué cambia entonces? Que la Fed ya no precisa correrle el arco a los mercados, y ensanchárselo cada vez más, lo que supo causar zozobra.