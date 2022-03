La Fed estrena la suba de tasas (esta vez, sin pelota dominada)

¿Quién medita las sanciones? Occidente quería contundencia, y no el simulacro que montó tras la anexión de Crimea en 2014 (que le costó a Moscú, en total, no más de 1% del PBI). Pero en el plan original se eximió a la energía. Con una oferta rígida en el corto plazo, su costo frontal es prohibitivo. Y es ganancia para la OPEP o China, que permanecen al margen. ¿Por qué la Casa Blanca, entonces, rompió sus reglas y lanzó el embargo? Por la misma razón que las empresas anuncian que siguen en Rusia y, al día siguiente, que se van. Ni los gobiernos ni las empresas dictan los castigos. Es la presión de la opinión pública. Biden impulsó la medida para que no lo hiciera primero el Congreso (y luego ser forzado a copiarlo). Y los legisladores recogieron la urgencia de sus votantes, en un año de elecciones. El temor a un boicot, el daño reputacional, mina la resistencia de las compañías. Rusia pesa, pero es una fracción del negocio global. ¿Y quién crea la agenda del público? Es ver el listado de las empresas que permanecen en Rusia según el gobierno de Ucrania y lo rápido que salen de la lista, para darse cuenta. Ni Putin ni Powell. Nadie influye más que el presidente Zelensky y su uso extraordinario de la comunicación. Los mercados corrigen fuerte, están en vilo. Y no por la suba de tasas. Lo estarían más si se postergase. No por la guerra en sí. El peligro es el alud de sanciones y su efecto colateral. Los gobiernos cedieron el timón (mientras no se involucre a la OTAN en el conflicto), y el futuro es azaroso. El fuego amigo trajo la crisis de la energía. ¿Dónde se frenará? Las sanciones no van a disuadir a Putin. ¿Un cambio de régimen? Los ayatolas o los Castro dirían que no. ¿Llegará antes la estanflación a EE.UU.? La inflación ya está. El shock de la energía arrima el bochín de la recesión. Si la Fed retoca la tasa medio punto, se invertirá la curva de bonos, y nacerá una convicción. Se viaja en la dirección errónea y la Fed esta vez no puede dar un volantazo. Antes tiene que aplacar la inflación. ¿Qué se necesita? Más diplomacia, y menos emoción violenta. Putin quedó atrapado en su laberinto. Y su taxi atascado es carísimo. Como no ve una salida, ve pasos positivos en la negociación con Ucrania. Y Zelensky se mostró flexible con la agenda crítica de la Otan, Crimea y el Donbás. Ahí deben apuntar los cañones de la diplomacia. Hay que repensar las sanciones con una visión más amplia y, sobre todo, sus tiempos. Se precisa una economía sólida para lidiar con Putin y sus consecuencias. Y que deserten las empresas occidentales y le regalen a China el acceso a los recursos naturales rusos es un error grave que habría que salvar.